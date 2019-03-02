FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 996

stranger :
... Kolya Amca ile tanışın.....
ve kalifiye bir uzmandan (analist) bir enayi haline gelir :-D
 
 
mmmoguschiy :
çocuklar, siz nesiniz?! Ne hakemliği? Yahudilere göre şu anda kalemlerle günde %10 yapabilirsiniz !!! Tahkim için günde %10 sadece saçma!!! :-D
Bir yöne gidebilirsin ve diğer yöne gidebilirsin, 5 yıl kıskanabilirsin ya da kaybı kapatmak zorunda kalabilirsin, ki bu da çok sıcak değil ne sonuç
 
Speculator_ :
Mutfak sadece bir değişim noktası ve hepsi bu.
Başka ne istedin?
 
Alexey :
Başka ne istedin?
Bana uygun değil.
 
mmmoguschiy :
Bu bir Yahudi ile ilgiliyse, gözetleme seviyem 0510'dur))
0510 muhtemelen beklemeniz gerekecek yoksa piyasanın oraya gitmesine izin vermek için güç kullanması gerekecek
 
Speculator_ :
Bana uygun değil.
Muhtemelen en önemli şeylerden birini anladınız
 
artikul :
Fiyat düştükçe, herhangi bir alıcı enayiden finansal piyasalarda kalifiye bir uzmana dönüşebilir))) Kanun bu)))
Bu bir yasa değil, bu bir kaza
 
Alexey :
Muhtemelen en önemli şeylerden birini anladınız
Sadece kendi başınıza bir karar verin. O zaman düşünecek bir şey olacak.
 
Speculator_ :
Sadece kendi başınıza bir karar verin. O zaman düşünecek bir şey olacak.
Yani sadece bir tane değil!
