FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 996
... Kolya Amca ile tanışın.....
çocuklar, siz nesiniz?! Ne hakemliği? Yahudilere göre şu anda kalemlerle günde %10 yapabilirsiniz !!! Tahkim için günde %10 sadece saçma!!! :-D
Mutfak sadece bir değişim noktası ve hepsi bu.
Başka ne istedin?
Bu bir Yahudi ile ilgiliyse, gözetleme seviyem 0510'dur))
Bana uygun değil.
Fiyat düştükçe, herhangi bir alıcı enayiden finansal piyasalarda kalifiye bir uzmana dönüşebilir))) Kanun bu)))
Muhtemelen en önemli şeylerden birini anladınız
Sadece kendi başınıza bir karar verin. O zaman düşünecek bir şey olacak.