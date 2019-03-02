FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 999
İzleme nerede? Ve sonra zaten her türlü arabayı duydum, test edenleri oynadım. Ve izleme - ve yıldırım tahliyesi olarak. )))
ma-shki)))) gençliğini hatırladı, eğlendi, para için doğru)))
fırındalar, fırındalar - makine için yuvarlanmıyorlar))))
izleme olacak, biraz test etmeme izin verin) bir kuruş olsa da, yine de yazık oldu
TAMAM. Evra popre, aksi takdirde zaten zamanı geldi ... ama yemek yemedik mi?)
pound satıyorum
pound satıyorum
))) evet, dün akşam, gece ve bu sabah + 20% )))
Depozito muhtemelen 1$
Ne olmuş?
milyon nerede?
1.100
2.110
3.121
4.133.1
5.146.41
6.161.051
7.177.1561
8.194.87171
9.214.358881
10.235.7947691
11.259.37424601
12.285.311670611
13. 313.8428376721
14. 345.22712143931
15. 379.749833583241
16.417.7248169415651
17.459.4972986357216
18.505.4470284992938
19.555.9917313492231
20.611.5909044841455
21. 672.74999493256
22.740.024994425816
23. 814.0274938683976
24.895.4302432552374
25.984.9732675807611
26. 1083.470594338837
27. 1191.817653772721
28. 1310.999419149993
29. 1442.099361064992
30. 1586.309297171492
31. 1744.940226888641
Ayda yaklaşık %1700. Veya 93 gün sonra 580.000.
100
İşte o burada! Bitmiş şema:
................
Ayda yaklaşık %1700. Veya 93 gün sonra 580.000.
Bir ayda - yaklaşık 20 gün alınmalıdır, herkes hafta sonları pulluk yapardı)
Stranger, bunun 3. sınıf bir dar görüşlü okul olduğunu söylüyor. Bir sütunla say, başaracaksın, eminim.