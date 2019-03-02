FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 999

Bicus :

İzleme nerede? Ve sonra zaten her türlü arabayı duydum, test edenleri oynadım. Ve izleme - ve yıldırım tahliyesi olarak. )))

ma-shki)))) gençliğini hatırladı, eğlendi, para için doğru)))

fırındalar, fırındalar - makine için yuvarlanmıyorlar))))

izleme olacak, biraz test etmeme izin verin) bir kuruş olsa da, yine de yazık oldu

 
_new-rena :
TAMAM. Evra popre, aksi takdirde zaten zamanı geldi ... ama yemek yemedik mi?)

pound satıyorum

Speculator_ :

pound satıyorum

ve altın da. iyi chuyka çalışır.
 
_new-rena :
))) evet, dün akşam, gece ve bu sabah + 20% )))
Depozito muhtemelen 1$
Alexey :
Depozito muhtemelen 1$
kusura bakma))) 100 dolar))))))) bir dolar olsaydı, yedinci cennette olurdum)))))) 20 kat, ah yapamam, şu anda benim yerime çarpacağım kahkaha ile sandalye))))
 
Bicus :

Ne olmuş?

milyon nerede?

İşte o burada! Bitmiş şema:

1.100
2.110
3.121
4.133.1
5.146.41
6.161.051
7.177.1561
8.194.87171
9.214.358881
10.235.7947691
11.259.37424601
12.285.311670611
13. 313.8428376721
14. 345.22712143931
15. 379.749833583241
16.417.7248169415651
17.459.4972986357216
18.505.4470284992938
19.555.9917313492231
20.611.5909044841455
21. 672.74999493256
22.740.024994425816
23. 814.0274938683976
24.895.4302432552374
25.984.9732675807611
26. 1083.470594338837
27. 1191.817653772721
28. 1310.999419149993
29. 1442.099361064992
30. 1586.309297171492
31. 1744.940226888641

Ayda yaklaşık %1700. Veya 93 gün sonra 580.000.
 
_new-rena :
100
Kontrol edene kadar inanmayacağım! 100 kaldıraçlı 1$, mevduatta sadece 100$'a eşittir, ancak cüzdanda yine de 1$ olacaktır.
mmmoguschiy :
Bir ayda - yaklaşık 20 gün alınmalıdır, herkes hafta sonları pulluk yapardı)
 
_new-rena :
Bir ayda - yaklaşık 20 gün alınmalıdır, herkes hafta sonları pulluk yapardı)
harcandı :-D
 
Bicus :
Stranger, bunun 3. sınıf bir dar görüşlü okul olduğunu söylüyor. Bir sütunla say, başaracaksın, eminim.
Milyonerlere karışma)))) Üç ayda yaklaşık 120 yaptım ve mutluyum, ama burada günde 10)))) Her gün)))))))
