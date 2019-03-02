FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 998

_new-rena :
tamam hesaplamada hata var
Stranger, bunun 3. sınıf bir dar görüşlü okul olduğunu söylüyor. Bir sütunla say, başaracaksın, eminim.
 
artikul :
Sizi de aynısını yapmaya teşvik etmiyoruz.

Aslında, hepinizi beyaz kıskançlıkla kıskanıyorum. Günde %10 yapmak - Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Siz benim idolümsünüz, şimdi bakılacak biri var.

))))

 
Bicus :

Ne olmuş?

milyon nerede?

Birkaç tane ticaret yapıyorum.
Bicus :
Stranger, bunun 3. sınıf bir dar görüşlü okul olduğunu söylüyor. Bir sütunla say, başaracaksın, eminim.
Okurken sadece 2. sınıfta olmam üzücü. Toda'nın hesaplanması için teşekkürler, bilmek için patlama)
Speculator_ :
Birkaç tane ticaret yapıyorum.
TAMAM. Evra popre, aksi takdirde zaten zamanı geldi ... ama yemek yemedik mi?)
 
_new-rena :

neden şaka yapıyorsun chtoli))) hem burada hem de orada, her şey bir artı))), açık siparişler (sabit değil), Bicus için yaklaşık %10 - 100 $ depo)))

açık zaman tip boy kalem fiyat S/L T/P fiyat komisyon vergiler Takas Kâr
2015.03.10 17:00:13 satmak 0.02 euro 1.0758 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 12.60
2015.03.10 18:04:34 satmak 0.02 euro 1.0707 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 2.40
2015.03.11 01:00:05 satın almak 0.02 euro 1.0687 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 1.40
2015.03.11 01:00:07 satın almak 0.02 euro 1.0688 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 1.20
2015.03.11 03:00:19 satmak 0.02 euro 1.0701 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 1.20
2015.03.11 03:00:21 satmak 0.02 euro 1.0700 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 1.00
2015.03.11 08:00:02 satın almak 0.02 euro 1.0689 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 1.00
2015.03.11 08:00:04 satın almak 0.02 euro 1.0690 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 0.80
Uluyan büyüklükte gördün, bu pireler, mikroskop bile görmüyor
 
Bicus :

Aslında, hepinizi beyaz kıskançlıkla kıskanıyorum. Günde %10 yapmak - Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Siz benim idolümsünüz, şimdi bakılacak biri var.

))))

Neden beni bu kadar utandırıyorsun? )))
Alexey :
Uluyan büyüklükte gördün, bu pireler, mikroskop bile görmüyor
))) evet, dün akşam, gece ve bu sabah + 20% )))
 

_new-rena :

neden şaka yapıyorsun chtoli))) hem burada hem de orada, her şey bir artı))), açık siparişler (sabit değil), Bicus için yaklaşık %10 - 100 $ depo) ))

İzleme nerede? Ve sonra zaten her türlü arabayı duydum, test edenleri oynadım. Ve izleme - ve yıldırım tahliyesi olarak. )))

