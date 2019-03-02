FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 998
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tamam hesaplamada hata var
Sizi de aynısını yapmaya teşvik etmiyoruz.
Aslında, hepinizi beyaz kıskançlıkla kıskanıyorum. Günde %10 yapmak - Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Siz benim idolümsünüz, şimdi bakılacak biri var.
))))
Ne olmuş?
milyon nerede?
Stranger, bunun 3. sınıf bir dar görüşlü okul olduğunu söylüyor. Bir sütunla say, başaracaksın, eminim.
Birkaç tane ticaret yapıyorum.
neden şaka yapıyorsun chtoli))) hem burada hem de orada, her şey bir artı))), açık siparişler (sabit değil), Bicus için yaklaşık %10 - 100 $ depo)))
Aslında, hepinizi beyaz kıskançlıkla kıskanıyorum. Günde %10 yapmak - Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Siz benim idolümsünüz, şimdi bakılacak biri var.
))))
Uluyan büyüklükte gördün, bu pireler, mikroskop bile görmüyor
Öykü
neden şaka yapıyorsun chtoli))) hem burada hem de orada, her şey bir artı))), açık siparişler (sabit değil), Bicus için yaklaşık %10 - 100 $ depo) ))
İzleme nerede? Ve sonra zaten her türlü arabayı duydum, test edenleri oynadım. Ve izleme - ve yıldırım tahliyesi olarak. )))