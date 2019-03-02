FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1559
Dediğim gibi, ekran görüntüsü yok, tahmin yok ve ticaretle ilgili tek kelime yok.
şiddetli
Neden ..her şey doğrudur bir erkek yapar... Kendine bir temel oluşturur
Senseiushka dün euronun HIS çizgisine çarptığını ve düşmesi gerektiğini söyledi, ancak bugün kafasını kaşıdı ve dedi ki - işe yaramadı, HE böyle işlem görüyor)))))))))))))))) ))))))))))))))))))))
Senseiushka dün euronun HIS çizgisine çarptığını ve düşmesi gerektiğini söyledi, ancak bugün kafasını kaşıdı ve dedi ki - işe yaramadı, HE böyle işlem görüyor)))))))))))))))) ))))))))))))))))))))
Bugün veya yarın, daha kalın bir çizgi paspasıyla bir ekran görüntüsü yayınlayacak ve artık sıçramaların ve kesintilerin daha doğru ve daha sık olacağını yazacak. ))))
Eh, en azından bir bakış açısına sahip olduğu ve hata yapmaktan korkmadığı için saygıyı hak ediyor ...