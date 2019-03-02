FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1559

Dediğim gibi, ekran görüntüsü yok, tahmin yok ve ticaretle ilgili tek kelime yok.
 
domates ticareti hakkında? patates? çanta - eskisini hatırlıyor musun?
 
şiddetli

[Silindi]  
Neden ..her şey doğrudur bir erkek yapar... Kendine bir temel oluşturur
 
hala temeli döküyor musun? Zaten bir konak, domatesli bir sebze bahçesi düşündüm ...
 

Senseiushka dün euronun HIS çizgisine çarptığını ve düşmesi gerektiğini söyledi, ancak bugün kafasını kaşıdı ve dedi ki - işe yaramadı, HE böyle işlem görüyor)))))))))))))))) ))))))))))))))))))))

Ve ışığı gördü ve HIS özelliklerinin eurosunun dinlenmediğini fark etti ...

 
Ve ışığı gördü ve HIS özelliklerinin eurosunun dinlenmediğini fark etti ...

Bugün veya yarın, daha kalın bir çizgi paspasıyla bir ekran görüntüsü yayınlayacak ve artık sıçramaların ve kesintilerin daha doğru ve daha sık olacağını yazacak. ))))
[Silindi]  
Eh, en azından bir bakış açısına sahip olduğu ve hata yapmaktan korkmadığı için saygıyı hak ediyor ...
 
Başka nerede var.....
 
Evet, 8 yıldır kendi bakış açısına sahipken, bu süre boyunca değişmedi ve hata yapmaktan korkmuyor. Sekiz yıl boyunca, bir maymun bile burada tavo olmadığını anlardı, ama HE değil)
