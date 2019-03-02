FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1557

Ishim :
TA ve FA yaparken VO - Dikkatimi dağıtmayacağım. (hesap 1.1 olmayacak - bir hareket oldu, en yakın hedef 1.16, geri almada 1.130 satanlar kapatılabilir). Herkese mutlu pazarlar!
1.16 yükseldi, bu ay değil, 1.130 kapanabilir ve parite şimdi dolar satışlarını güçlendiriyor, 1.130 muhtemelen 0'a getirilebilir
Ishim :
Eh, söylendiği gibi =) Zaten çevirmeye çalışıyorum ve o satın alıyor =))))))
 
Roman Busarov :
Sellimites'in üçüncü gününde pound yükselir.
 
Roman Busarov :
H4'e bakın - çok açık kısa pozisyon. ))))) (peki, 300 bip sesi duyacaksınız - ilk defa falan)
 
Roman Busarov :
Ticaret yapmak için kendi aralarında kolayca pazarlık yapabilirsiniz. Biri %100 satıyor, diğeri aracısız alıyor ve herkes memnun. =)
 
Alexey Busygin :
1.16 yükseldi, bu ay değil, 1.130 kapanabilir ve parite şimdi dolar satışlarını güçlendiriyor, 1.130 muhtemelen 0'a getirilebilir
1155 zaten yakın. İkinci gün ve orada patlama
 
Ishim :
H4'e bakın - çok açık kısa pozisyon. ))))) (peki, 300 bip sesi duyacaksınız - ilk defa falan)
Haftalara bakabilirsiniz - 1,18 görünüyor
 

Evet, bana gelince satmak için çok erken ...


 
Daniil Stolnikov :
1155 zaten yakın. İkinci gün ve orada patlama
ve bir geri alma ve ardından bir düzlük var
 
Daniil Stolnikov :
Haftalara bakabilirsiniz - 1,18 görünüyor
oradan aynı iyi geri alma.
