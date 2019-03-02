FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1553
Ne, beni yanlış mı korkuttun? Avrupa fiyatlarını beğendiniz mi? Ama daha bitmedi) Ve Azirov akıllı bir ekonomistti, böyle değil, bunlar sadece küçük hırsızlar.
Azarov'un konferansına yanlışlıkla rastladım ... baktım ... evet, ahbap konuyu biraz kesiyor ... ve bu arada çok şey yaptı ...
Bu yıl, onun sözlerine göre, hafif bir artış olmalıydı .... Özellikle oturup uzun süre tanka Grivnası başına 25 kopek üzerinde tartıştıklarını ızgarada sevdim (kursu tutarak)
Eh falan ... atladıkları lop ızgarası yapmadılar .. kimse dinlemedi ...
ne gürültü yapıyoruz??? 20 sayfa okuyamayacak kadar tembelim...
2009'da LV için yarım dal atmak istedim ... pamm'ına yatırım yapmayı teklif ederek ve 200-400 yeşillik dersleri empoze ederek)))
2010-11'de şube katılımcılarını utanmadan moderatörlere çaldı ...
2014'te haklı olarak osurdu ... vatanına ihanet ederek ...
Biz bile ona karşı çok yumuşakız)))
hikaye anlatıcıları, aptalların ne dersleri olabilir? (onlara sadece toplumda davranışları öğretmek ve sonra amaçsız)
hikaye anlatıcıları, aptalların ne dersleri olabilir ? (onlara sadece toplumda davranışları öğretmek ve sonra amaçsız)
Üzgünüm, bunu bir daha yapmayacağız.
Kursunuz ne için?
13'ünde vuruldum ama affediyorum) Dön Ey Öğretmenim...
üç saat geçmedi ... ızgaraya dayanamıyorum)))
Ne olursa olsun, sadece ışığın ve iyiliğin bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyorum.
Bırakın herkes öğretsin.
ps Hangi ölçüyle uzlaşırsanız, o ile ölçüleceksiniz.
Solar son zamanlarda biraz farklısın)))
Köpüklü trol nerede?)))
))
Trolleme olmayacak ... Herkesi yeterince gördüm. Sağlıklı bir çevre düzenlemek için buradasınız. Encoderler bile buraya getirilecek. Bu arada, güzel değil - birinin nasıl kuşatıldığına dair 10 sayfalık tartışma.
