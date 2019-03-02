FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1550

Yeni yorum
 
Ishim :

yine aynı trend çizgisi, şimdi düzeltme 1.11

Merhaba şaman! Onu aldım ve haikuyu mahvettim...

Direnç var, hatta iki. Green, bu yıl 2 Ocak tarihli

 

zaman tüneli...


 
Ishim :

yine aynı trend çizgisi, şimdi düzeltme 1.11

Lanet olsun - nasıl kullanıyorsun? (alaycılık yok)
 
Alexey Busygin :
Bir keresinde oradan kaçan 2 Korelinin konuşmasını duydum, şimdi onları ölüm tehdidi altında bile geri götüremezsiniz.
güneş :

Kuzey Kore'de her şey yoluna girecek. Ana şey, Juche bir konuşma yaparken uyumamaktır, aksi takdirde bir makineli tüfekten ateş edebilirler,

Geçen yıl Mayıs tatilleri için Prag'daydım.

Kuzey Kore'den bir gezi grubu da otelde bizimle birlikte yaşıyordu.

Şahsen henüz inanmadım, yemek odasında tekrar sordum - evet, gerçekten de Severnaya'dandı.

O zamandan beri, "DPRK'daki yaşamın dehşeti" hakkındaki tüm bilgileri bir sırıtışla algılıyorum.

Bana nereli olduğumu sorduklarında ben de Ukrayna'dan böyle bir ülke duymadıklarını söylediler. Bu kadar.

 

stranger :

Dağ deresinde...
Rüzgar bir baraj inşa eder...
Sensei zamanı çarpar...

Pamm için hıçkırarak...

Japon tankları sigara içiyor...


Alpler nerede...
Yolun pamms'tan uzandığı yer...
Sensei'den ayrıldım...
Ve böylece... dağ yolundan aşağı inmek...
yaşamıyormuş gibi hissediyorum...
 

Vizard_ :
Где горы Альпы...
Где путь лежит из паммов...
Оставил я Сенсея...
И вот...спускаясь горною тропою...
Мне кажется и сам я не живу...

Ve HIM hakkında ve onun hakkında konuşun ...

 
Ishim :
imkanı yok...

Ve nasıl )))

pamm_Solo_drums = -100*Düşük^(-14)

 
Ishim :


Audi teslim olmak istiyor...
 
Büyücü, duydun mu? Bu ah ... shay Evra HIS hatlarından sıçramadan aşağı indi ... Bu dünya nereye gidiyor ....
 
Lesorub :
Audi teslim olmak istiyor...

Hepinizi şimdiden kazıkladı.

1...154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557...2119
Yeni yorum