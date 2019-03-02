FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1548
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orada incir gösterilip gösterilmeyeceği, at olarak yaşadı - at olarak ölecek)))
Sensei... gergin olma...
- 14 en küçük derece değil ... büyümek için yer var )))
Hayır, siz gerçekten ornitorenksiniz !!! Yaşlı olan senin için kurbağa çiziyor mu?
Hey, mmm , sipariş orada 1 puanla karşılanıyor...
Yoksa anlamak zor mu?
ve işte burada...
Hey, mmm , sipariş orada 1 pip ile karşılanıyor...
Yoksa anlamak zor mu?
İşte anlaşılmaz!!! Soru biraz daha yükseğe yazılmıştır - "neden bu kadar kısa bir durak?" Pekala, bu cıvıl cıvıl değil ... Akıllı ol, Senseiko? Aniden ben de istiyorum
merak etmeyin, EURNOK'a göz kulak olun...
hayır hayır !!! burada her şey bir yakalama olmadan - dürüstçe bir kelime !!! Kendin dene
Sadece pembe yemeyin)))