FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1543
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, çözmedin)) Bana toplam bakiyeyi nasıl hesapladığını söylesen iyi olur? %90'ını nereden aldın?
Siktir git))) Öğretmen, dün ikincisini kapatmadım, aksi takdirde İlya bir keresinde pound başına beş incir harika ve iki günde dört tane ... Adamın kendini kötü hissetmesini istemiyorum)
burada karakterler sensin ...))))
devlerden medeni alıntılara kim ihtiyaç duyar?
devlerden medeni alıntılara kim ihtiyaç duyar?
kazanabilirdi
kazanabilirdi
irade...
devlerden medeni alıntılara kim ihtiyaç duyar?