FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1540
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben senin öğretmenin değilim, seninle konuşacak bir şey yok (((((
haklısın harika
Bunun nedeni bizim ağaç kadar dilsiz olmamız, çünkü artık bilgeliğini bizimle paylaşmıyorsun (((
yararlı bir şeyler yapmanız gerekiyor (örneğin, gönderiler için oldukça iyi bir kuruş verdikleri forumlara gidin) - zamanınızı boşa harcıyorsunuz. )))))) (tamam giderim)
Ekle. EVET! kar ekranlarını bekliyorum!!!! ))))))
Her şey SİZİN için Ey Öğretmenim
Dalga düzeninde her şey yolunda , birinci ve ikinci dalga, abc, titreşimler ... Çok az insan sadece nereye inşa edileceğini söylüyor.
Dalga düzeninde her şey yolunda, birinci ve ikinci dalga, abc, titreşimler... Çok az insan sadece nereye inşa edileceğini söylüyor.
Genel olarak, yani, başın arkası, şu an için sterlin üzerinde yüksek, kısa vadeli alıcıların %91'inin onu terk etme zamanı, yarın veya yarından sonraki gün en az 55'e düzeltecekler.)
ve kendimden =) sıfıra yakın, 1.60'a kadar tuzlanması tavsiye edilir, ancak bu ay için kontratın olası en yüksek seviyesi 6550 + - bölgesinde çekilir (çeyrek 1.60 ile sınırlıdır)
5780, 5825 ve 5860'a yakın borç (kesinlikle onlardan tuzlamaya başlayacağım)
Her şey SİZİN için Ey Öğretmenim
(tamam gideceğim)
Beslenme zamanı çok yakında...
Haplar yeşil mi pembe mi olacak?)))
uyandım! insanlar 2 haftadır tuzlanıyor.
Tükür ve unut, sadece gerçek pozisyonlar, hacimdir.
İnsanların formüle göre düşünmelerini sağlamaya çalışıyorum - ya eğer ..?
Herkesin kendi tımarhanesi vardır ve onun içinde rahattır.
(Ben de dalga teorisi hayranı değilim)