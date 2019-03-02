FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1534

İlya bir şekilde yaklaşan tüm arabaların altına atmayı bıraktı, olgunlaştı mabut ...
 
Ishim :
audi istiyorum
Aydınlatın beni cahil ey ÖĞRETMENLER? Avustralyalılar ağladığında ve fiyatının çok yüksek olduğunu hıçkırdığında Audi'nin büyümesini ne bekliyorsunuz - fakirler oranı zaten ikinci kez düşürdüler ve acele etmiyorlar ...
 
Ishim :

satın alma işlemini tamamladı, şimdi satışta)))

Serin gölge! )))
 
Ishim :

Buna anlaşma diyorsun

Kolyan bekliyor)

Ve artık bunu gösterme, yoksa gençler köşelerde kıkırdarlar...

 
Daniil Stolnikov :
Oğlum, Avustralyalıların hıçkırıkları ve oranlarıyla FSU satın alanlar, ONLARIN ganimetleri var ve onu yükseltmek istiyorlar)))) Daha da geriye gidecekler)
 
Ishim :
Bir Audi arabası istiyorum))))) ( meşe !)
Öyleyse bir balta al ve git yap)))))))
 
Sihirbaz, Vovan'a Voronezh'deki yetkililerin nasıl yaşadığı konusunda bilgi verilmeli mi?
 
Ishim :
Üzerinde...


 
stranger :
Oğlum, Avustralyalıların hıçkırıkları ve oranlarıyla FSU satın alanlar, ONLARIN ganimetleri var ve onu yükseltmek istiyorlar)))) Daha da geriye gidecekler)
Doğru cevap Gandalf, oh ve doğru cevap! Bebekler çıldırıyor!!!
 
stranger :
Sihirbaz, Vovan'a Voronezh'deki yetkililerin nasıl yaşadığı konusunda bilgi verilmeli mi?
Ve yetkili kim?
