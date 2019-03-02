FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2108

Yeni yorum
 
Zogman :

bu dürtünün bir yorumunu yap


dün gözümün ucuyla YouTube'da "akıllı paranın hareketlerini anlamak ve onların izinden oynamak" ruhuyla çeşitli videolar izledim.

ama henüz hepsine girmedim

Kusura bakmayın arkadaşım ama bırakın fiyat hareketini herkes kendisi yorumlasın, siz her şeyi çiğneyip rafa kaldırmayı istiyorsunuz, o dal bu değil
 
stranger :

ormana gideceğim))))))))))))))))))

Mutlu! Ve ofiste toz toplayacağım...
 
Nedense doğa modası gitti, sevgili Kırım'ınızı avu'nuza koymanız gerekiyor))
 

Pound'da düzeltici bir geri dönüş şansı var, ancak küresel olarak yükseliş trendi gibi görünüyor.

 

İşte yine bir aksaklık - önizlemede bir resim var ve tıkladığınızda başka bir resim var (önceki gönderiye bakın)!?

 
donHenaro :

Genel olarak, euroyu satmayı başaramayan aynı şarkı, benim hatam değil, kısa sürdüm

ve dolar satan herkes tokatlanacak

o kadar basit değil, değil mi? 1.1022 zaten
 
Zogman :
o kadar basit değil, değil mi? 1.1022 zaten
1080'e kadar tekrarlanan darbeye izin ver
 
Nikolai Romanovskyi :
Poundla ilgili haber bekliyorum, göreceğiz, 1.5750 tuz ekleyeceğim, öyle düşünüyorum, ama ne kurbağanın olmadığı tek yer)) Euro ile satın alıyorum
ama sanırım 15674 ve bıyık satılacak)) dün bunu 1.575'e kadar yazdım ama bugün hala hayır, değişiklikler olduğunu düşünüyorum)
 
lactone :
Nedense doğa modası gitti, sevgili Kırım'ınızı avu'nuza koymanız gerekiyor))
+100
 
Ishim : ekleyin. euroya yansımaları, eğer euro bu hafta büyümezse Yunanistan'daki durumda bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Bu, alıma büyük paranın girdiği ve bunların durdurulacağı ve yalnızca 1,04'lük bir molada duracağı anlamına gelir - ve daha sonra görülecektir.
Güncelleme en az 07.07 sonra en az 05.27 ... orada pamm'ınızın sonu gömülü)))
Çiçekler dün kenetlendi ... geleneğe göre puanlandı ... cezalandırılacaksınız)))
1...210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115...2119
Yeni yorum