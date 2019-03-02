FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2108
bu dürtünün bir yorumunu yap
dün gözümün ucuyla YouTube'da "akıllı paranın hareketlerini anlamak ve onların izinden oynamak" ruhuyla çeşitli videolar izledim.
ama henüz hepsine girmedim
ormana gideceğim))))))))))))))))))
Pound'da düzeltici bir geri dönüş şansı var, ancak küresel olarak yükseliş trendi gibi görünüyor.
İşte yine bir aksaklık - önizlemede bir resim var ve tıkladığınızda başka bir resim var (önceki gönderiye bakın)!?
Genel olarak, euroyu satmayı başaramayan aynı şarkı, benim hatam değil, kısa sürdüm
ve dolar satan herkes tokatlanacak
o kadar basit değil, değil mi? 1.1022 zaten
Poundla ilgili haber bekliyorum, göreceğiz, 1.5750 tuz ekleyeceğim, öyle düşünüyorum, ama ne kurbağanın olmadığı tek yer)) Euro ile satın alıyorum
Nedense doğa modası gitti, sevgili Kırım'ınızı avu'nuza koymanız gerekiyor))
Çiçekler dün kenetlendi ... geleneğe göre puanlandı ... cezalandırılacaksınız)))