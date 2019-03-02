FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2095

Lesorub :

Evet...


Peki kârınız var mı, riskler sabit mi?


Pound el kaplı - robotu dans etmeye bıraktı.

 
Vizard_ :

Evet ... ıslat onları)))


Kimseyi kırmak istemedim) Sadece gerçekten kendim, bence hata yapmak ve birini dinlemekten daha iyi öğrenmek ... Ve kendi stratejinize sahip olmak daha iyidir)
Eureka'da güzel bir şekilde satışlara sürüklenmek)
 
Ishim :
her şey boş ...)))) ve bu bir trol64 tarafından yazılmış - onu eski takma adıyla çağırın. ))

Trol en sık banlanan kişidir. Uzun zamandır. Nasılsın. Kim olduğunu aradığın için. ;)

İşim :
Son 3 ay açık - + %16, yeni aracın son 3 ayı göz önüne alındığında, sonuç şu ana kadar tatmin edici.

Hepsi senin için aynı. Sadece farklı olarak adlandırılırlar. )))

 
Anatoli Kazharski :

Bu kötü değil, sonuç.

İşte şimdiki hali:

Mart-Haziran - +%15. yapacak...
 
iIDLERr :
söylenmiş. üçüncü kez. 0.8.

oanda ve diğerleri üzerindeki kalabalık şortlu

eğer onu tokatlamak isterlerse, önce fiyatı yükseltecekler ve ancak o zaman düşecekler

 
Ishim :
Fikrinizle ilgilenmiyorum ama anladığım kadarıyla PAMM'imi sevmiyorsunuz. Her birimizin kendi fikrimiz olsun. (örneğin, daha fazla beceri gösterilmelidir)
Tantrik, dürüstlüğe en içten saygımla.
 
Ishim :
Fikrinizle ilgilenmiyorum ama anladığım kadarıyla PAMM'imi sevmiyorsunuz. Her birimizin kendi fikrimiz olsun. (örneğin, daha fazla beceri gösterilmelidir)

Bu, kendinizden başka birine kanıtlamanız gereken bir beceri değildir. ;))

Örneğin, şansınızı umarak pamm'larınıza para çekmeye çalıştınız, çünkü daha sonra drenajınızı diğer insanların fonlarıyla kapatacaksınız. Yalnızca bireysel "tüccarlar" tarafından değil, aynı zamanda hizmeti sağlayanlar tarafından da kullanılan yaygın bir dolandırıcılık şeması.

Artık fikrinle kalabilirsin.

 
Ishim :
Fikrinizle ilgilenmiyorum ama anladığım kadarıyla PAMM'imi sevmiyorsunuz. Her birimizin kendi fikrimiz olsun. (örneğin, daha fazla beceri gösterilmelidir)

hocam hepimiz severiz

Bize yeni aracınızın adını tire ile söyleyin.....

 
Zogman :

oanda ve diğerleri üzerindeki kalabalık şortlu

eğer onu tokatlamak isterlerse, önce fiyatı yükseltecekler ve ancak o zaman düşecekler

çipi kesmeye başlarsınız). Akıntıyı bir yıldır ele almadım. Eh, tam olarak değil, elbette).
