FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2095
Evet...
Peki kârınız var mı, riskler sabit mi?
Pound el kaplı - robotu dans etmeye bıraktı.
Evet ... ıslat onları)))
her şey boş ...)))) ve bu bir trol64 tarafından yazılmış - onu eski takma adıyla çağırın. ))
Trol en sık banlanan kişidir. Uzun zamandır. Nasılsın. Kim olduğunu aradığın için. ;)
Son 3 ay açık - + %16, yeni aracın son 3 ayı göz önüne alındığında, sonuç şu ana kadar tatmin edici.
Hepsi senin için aynı. Sadece farklı olarak adlandırılırlar. )))
Bu kötü değil, sonuç.
İşte şimdiki hali:
söylenmiş. üçüncü kez. 0.8.
oanda ve diğerleri üzerindeki kalabalık şortlu
eğer onu tokatlamak isterlerse, önce fiyatı yükseltecekler ve ancak o zaman düşecekler
Fikrinizle ilgilenmiyorum ama anladığım kadarıyla PAMM'imi sevmiyorsunuz. Her birimizin kendi fikrimiz olsun. (örneğin, daha fazla beceri gösterilmelidir)
Bu, kendinizden başka birine kanıtlamanız gereken bir beceri değildir. ;))
Örneğin, şansınızı umarak pamm'larınıza para çekmeye çalıştınız, çünkü daha sonra drenajınızı diğer insanların fonlarıyla kapatacaksınız. Yalnızca bireysel "tüccarlar" tarafından değil, aynı zamanda hizmeti sağlayanlar tarafından da kullanılan yaygın bir dolandırıcılık şeması.
Artık fikrinle kalabilirsin.
hocam hepimiz severiz
Bize yeni aracınızın adını tire ile söyleyin.....
