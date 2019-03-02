FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2096
Tesadüf veya birisi "eğlenceli" - geçmiş günlerin zirveleri üzerine inşa edilen çizginin sonuna bakın.
Böyle bile olsa, şans eseri olsun ya da olmasın, bir geri dönüş noktası olduğu ortaya çıkan çubuk çizgileri başka kim bulacak!?
acemi misin bunlar trend çizgileri.
yani anlamadın :)
Hayır, acemi değilim, trend kirişler... O yıl İbranice'de böyle bir teorim vardı...
Ama mesele bu değil, genellikle zikzaklar gibi tepe noktalarına göre inşa edilirler, ama burada, aslında, tablonun ortasından.
yani anlamadın :)
Hayır, acemi değilim, trend kirişler... O yıl İbranice'de böyle bir teorim vardı...
Ama mesele bu değil, genellikle zikzaklar gibi gıcırtılara göre inşa edilirler, ama burada, aslında, grafiğin ortasından.
Eh, gıcırtılara göre yapılmışlarsa, kesinlikle çalışması gerekir. )))
Bu "teori" tüm interneti kirletiyor.
EFSANE
Bu?
bu W1 - dikkatli bakın, çizgilerden çok fazla ribaund var. ( sadece hangilerinin savaşacağını bilmeniz gerekir )
bunu burada kim söyledi)))) (dün önceki gün)
bilmiyorum. Belki bir şey hayal ettin. Sen bir dahisin. ))
Ekle. satıldı euro/yen TP - 91.25, 40 durma noktası gerekli. ( yıpratma koydum )
Yani boşalacak mı (depozito)? Değil? ))
EFSANE
Hocam, İkarus ne zaman olacak? ....