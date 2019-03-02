FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2096

Yeni yorum
 

Tesadüf veya birisi "eğlenceli" - geçmiş günlerin zirveleri üzerine inşa edilen çizginin sonuna bakın.

 


Böyle bile olsa, şans eseri olsun ya da olmasın, bir geri dönüş noktası olduğu ortaya çıkan çubuk çizgileri başka kim bulacak!?


 
Ishim :

acemi misin bunlar trend çizgileri.

yani anlamadın :)

Hayır, acemi değilim, trend kirişler... O yıl İbranice'de böyle bir teorim vardı...

Ama mesele bu değil, genellikle zikzaklar gibi tepe noktalarına göre inşa edilirler, ama burada, aslında, tablonun ortasından.

 
-Aleks- :

yani anlamadın :)

Hayır, acemi değilim, trend kirişler... O yıl İbranice'de böyle bir teorim vardı...

Ama mesele bu değil, genellikle zikzaklar gibi gıcırtılara göre inşa edilirler, ama burada, aslında, grafiğin ortasından.

Eh, gıcırtılara göre yapılmışlarsa, kesinlikle çalışması gerekir. )))

Bu "teori" tüm interneti kirletiyor.

 
Ishim :
EFSANE

Bu?


 
Ishim :

bu W1 - dikkatli bakın, çizgilerden çok fazla ribaund var. ( sadece hangilerinin savaşacağını bilmeniz gerekir )

Ancak bunu kimse bilmediği için tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Böyle? Her cümlede bir başyapıtınız var. Sen bir dahisin. )))
 
Bu gerçekten herhangi bir şey hakkında gerçekten Yunanistan. Her şey kabul edilmiş gibi görünüyor. Ve ne aşağı ne yukarı tepki yok.
 
Ishim :

bunu burada kim söyledi)))) (dün önceki gün)

bilmiyorum. Belki bir şey hayal ettin. Sen bir dahisin. ))

İşim :

Ekle. satıldı euro/yen TP - 91.25, 40 durma noktası gerekli. ( yıpratma koydum )

Yani boşalacak mı (depozito)? Değil? ))

 
Ishim :
EFSANE
Hocam, İkarus ne zaman olacak? ....
 
stranger :
Hocam, İkarus ne zaman olacak? ....
Muhtemelen yorgunluktan sonra. )))
1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...2119
Yeni yorum