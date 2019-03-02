FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2097
Bu gerçekten herhangi bir şey hakkında gerçekten Yunanistan. Her şey kabul edilmiş görünüyor. Ve ne aşağı ne yukarı tepki yok.
tüm analistler, Yunanlılarda olduğu gibi, herhangi bir Yahudi hakkında kötü karar veremeyeceğinizi yazdı.
Teorik olarak, Avrupa Birliği'nden atılırsa euro için olumlu bir şey olurdu, ancak uzun vadede olumsuz bir etkisi olurdu.
Ve burada her şey oluyor gibi görünüyor ve hiçbir şey olmuyor. Yani Yunanistan Avrupa için çok önemli değil.
hayır, bu!
Bazen hanımlarımıza çiçek verirsin))) yakala...
Beyler... katılın...
Evgenya1 için...
Malfrida için...
Malfrida için...
ayrıca kızlar için podmazhda =)
Bir hayat, bir aşk. Ah, Margot!
Çiçekler nerede?))) basmayın)))
Büyücü, sana gizli bir çip söyleyeceğim. Akıllı kadınları sevemezsiniz, herkes bilir ama çok zeki kadınları sevebilirsiniz!