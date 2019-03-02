FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2097

Yeni yorum
 
forexman77 :
Bu gerçekten herhangi bir şey hakkında gerçekten Yunanistan. Her şey kabul edilmiş görünüyor. Ve ne aşağı ne yukarı tepki yok.
tüm analistler, Yunanlılarda olduğu gibi, herhangi bir Yahudi hakkında kötü karar veremeyeceğinizi yazdı.
 
Zogman :
tüm analistler, Yunanlılarda olduğu gibi, herhangi bir Yahudi hakkında kötü karar veremeyeceğinizi yazdı.

Teorik olarak, Avrupa Birliği'nden atılırsa euro için olumlu bir şey olurdu, ancak uzun vadede olumsuz bir etkisi olurdu.

Ve burada her şey oluyor gibi görünüyor ve hiçbir şey olmuyor. Yani Yunanistan Avrupa için çok önemli değil.

 
Ishim :

hayır, bu!

Yani, Schumacher, yakında bum mu?
 
Evgenya1 : değişen gelenekler))
Zhen Burada başka bir gelenek vardı ...
Bazen hanımlarımıza çiçek verirsin))) yakala...
Beyler... katılın...

Evgenya1 için...

 

Malfrida için...


 
Vizard_ :

Malfrida için...


Bir hayat, bir aşk. Ah, Margot!
[Silindi]  

ayrıca kızlar için podmazhda =)

 
iIDLERr :
Bir hayat, bir aşk. Ah, Margot!
Kuzey baktı... belki bir gün Margo...
Çiçekler nerede?))) basmayın)))
 
Büyücü, sana gizli bir çip söyleyeceğim. Akıllı kadınları sevemezsiniz, herkes bilir ama çok zeki kadınları sevebilirsiniz!
 
iIDLERr :
Büyücü, sana gizli bir çip söyleyeceğim. Akıllı kadınları sevemezsiniz, herkes bilir ama çok zeki kadınları sevebilirsiniz!
gençliği bozmayın
1...209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104...2119
Yeni yorum