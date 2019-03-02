FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2106
Net MM sorunu - likidite sağlayıcıları. Forex'in yapay likiditeye ihtiyacı olduğuna inanmıyorum.
ECB'nin MM olarak euro'da likidite sağladığına inanmıyor musunuz? Gökyüzünün mavi olduğuna inanıyor musun?
Ancak ECB'nin euro - tahvil ve hisse senedi - alıp sattığına dair hiçbir rapor görmedim.
Ve sonra enstrümana ilgi çekmek için MM gerekiyor - para birimleri için mantıksız...
anlaşılan herkes farklı anlıyor
Genellikle mm ile, aletle mm veya en az mm değiş tokuşunu kastettiklerini düşündüm.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası, ruble sağlar ve web sitelerinde sahip oldukları oranlarda onları emer.
bence ecb de öyle
ancak, ECB'nin euro-dolar enstrümanı için teklif vermesi pek olası değil.
bu anlamda, bu araçta mm değil
ormana gideceğim))))))))))))))))))
ormana gideceğim))))))))))))))))))
Eski, edrit-Madrid!!! Beni aldattın!!! Programınızı kurdum ve hayal kırıklığına uğradım !!! Senin övülen geleceklerin gecikti!!! Forik için bir kaplumbağa gibi dokuma
Peki, bana nasıl söyleyebilirsin - geleceğin yeri için sürünen nedir?
bir kişi bana bunun farklı enstrümanlarda farklı şekilde gerçekleştiğini söyledi - ve bir şekilde biri diğerine öncülük ettiğinde
ne komisyoncusu
ve ücretsiz mi?
hacimler var mı
belki de ipin sadece ciltlere ihtiyacı vardır - kimin kimi takip ettiği önemli değil - o bir soyucu değil
Genel olarak, euroyu satmayı başaramayan aynı şarkı, benim hatam değil, kısa sürdüm
ve dolar satan herkes tokatlanacak