FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2106

-Aleks- :
Net MM sorunu - likidite sağlayıcıları. Forex'in yapay likiditeye ihtiyacı olduğuna inanmıyorum.
ECB'nin MM olarak euro'da likidite sağladığına inanmıyor musunuz? Gökyüzünün mavi olduğuna inanıyor musun?
 
stranger :
ECB'nin MM olarak euro'da likidite sağladığına inanmıyor musunuz? Gökyüzünün mavi olduğuna inanıyor musun?

Ancak ECB'nin euro - tahvil ve hisse senedi - alıp sattığına dair hiçbir rapor görmedim.

Ve sonra enstrümana ilgi çekmek için MM gerekiyor - para birimleri için mantıksız...

 
stranger :
ECB'nin MM olarak euro'da likidite sağladığına inanmıyor musunuz? Gökyüzünün mavi olduğuna inanıyor musun?

anlaşılan herkes farklı anlıyor

Genellikle mm ile, aletle mm veya en az mm değiş tokuşunu kastettiklerini düşündüm.

Rusya Federasyonu Merkez Bankası, ruble sağlar ve web sitelerinde sahip oldukları oranlarda onları emer.

bence ecb de öyle

ancak, ECB'nin euro-dolar enstrümanı için teklif vermesi pek olası değil.

bu anlamda, bu araçta mm değil

Kusura bakmayın ama sabah çok su döktünüz...
 
-Aleks- :

Ancak ECB'nin euro - tahvil ve hisse senedi - alıp sattığına dair hiçbir rapor görmedim.

Ve sonra enstrümana ilgi çekmek için MM gerekiyor - para birimleri için mantıksız...

ormana gideceğim))))))))))))))))))

stranger :

ormana gideceğim))))))))))))))))))

F Ama öğüt vermediler (((.....
 
Daniil Stolnikov :
Eski, edrit-Madrid!!! Beni aldattın!!! Programınızı kurdum ve hayal kırıklığına uğradım !!! Senin övülen geleceklerin gecikti!!! Forik için bir kaplumbağa gibi dokuma

Peki, bana nasıl söyleyebilirsin - geleceğin yeri için sürünen nedir?

bir kişi bana bunun farklı enstrümanlarda farklı şekilde gerçekleştiğini söyledi - ve bir şekilde biri diğerine öncülük ettiğinde

ne komisyoncusu

ve ücretsiz mi?

hacimler var mı

belki de ipin sadece ciltlere ihtiyacı vardır - kimin kimi takip ettiği önemli değil - o bir soyucu değil

 
stranger :

kapatmak için uzun pound?
 

Genel olarak, euroyu satmayı başaramayan aynı şarkı, benim hatam değil, kısa sürdüm

ve dolar satan herkes tokatlanacak

 
Neyse konuya geldik, sterlini 1480+-20'ye sattım, raporlara bakarım belki düzeltirim.
