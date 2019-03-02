FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2079

Yeni yorum
[Silindi]  
eski... artı işaretiniz var =)
 
Malfrida :
Kind) Bana talimat vermek zorunda değilsin, forumu dördüncü yıldır okuyorum) Ve tahminlerim çoğu zaman telin tahminleriyle birleşiyor) Endişeniz için teşekkür ederim)
serin
 
Malfrida :

Ve bunu nasıl beğendin?

Evet, Ses hiç de kötü bir fikir değil.

"Büyük Sahne" aynı şeyi memnun etti ...


 
Vizard_ :
Evet, Ses hiç de kötü bir fikir değil.

"Büyük sahne" aynı şeyi memnun etti ...


şarkı güzel değil güzel söylüyor
 
Herkese iyi geceler!!!
 
Roman Busarov :
eski... artı işaretiniz var =)
Roman ayrıca gerçekten size bir artı eklemek istiyor - eğer yazdıklarınız doğruysa - bir handikapla yaşıyorsunuz, ki bu %40000'di - ama kusura bakmayın, biz burada yeni insanlarız - ne yazdığınızı hiçbir şekilde kontrol edemeyiz. yol - - tahminlerin çoğu geçmişe dönük ve çatı keçelerinin ifadeleri gerçekten, toli photoshop, kusura bakmayın, tamam mı? Sonunda tahminde bulunmayacağım, seni yargılamak bana düşmez
[Silindi]  
Malfrida :
Herkese iyi geceler!!!
gece için bir şarkı ve tercihen büyük bir televizyonda =)
Ofra Haza - You
Ofra Haza - You
  • 2012.03.15
  • www.youtube.com
by roygreen1 03/jen/2012 "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, ...
 
Bu arada sterlin üzerindeki açığı kapattım ve robot yavaş yavaş almaya başladı...
[Silindi]  
Zogman :
Roman ayrıca size gerçekten bir artı eklemek istiyor - eğer yazdıklarınız doğruysa - bir handikapla yaşıyorsunuz, ki bu % 40000'di - ama kusura bakmayın, biz burada yeni insanlarız - hiçbir şekilde yazdıklarınızı kontrol edemeyiz. yol - - tahminlerin çoğu geçmişe dönük ve çatı keçelerinin ifadeleri gerçekten, toli photoshop, kusura bakmayın, tamam mı? Sonunda tahminde bulunmayacağım, seni yargılamak bana düşmez
Hiç boşaltma yapmadım =) bu saçmalık benden değil ama 2 ayda 1 dolardan 360 dolara overclock yaptım ve sonra bir cüretle.
[Silindi]  
1...207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086...2119
Yeni yorum