FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2077

Yeni yorum
 
stranger :
Güçlü Öğretmen!!!
Çürümüş O bile ... cansız oldu)))
 
Vizard_ :
Ugara))) Boşuna))) Ve CLOWNS nerede? Sensei'mi bana geri ver
bu gerçeklik
 
Taraftarlardan Sensei'ye...

Sevgiler)))


 
Vizard_ :
Taraftarlardan Sensei'ye...

Sevgiler)))


Bu arada euro neden düşüyor diye sordum. (buradaki üst yazı gibi)

çabuk cevap ver zaman azalıyor!

 
Vizard_ :

Orada hiçbir şey yolunda değil ... Cuma gününün kahrolası peri masalı üzerinde çalışmaya karar verdim)))


http://www.vz.ru/news/2015/7/13/755827.html

ama Yusuf Hoca bir formül buldu ve hindi yazdı. (orada programcı mutluluk için atlar - ama siz olabilirsiniz)

Ekle. Zaman bitti! yani euronun neden düştüğünü bilmiyorsun. ? (ve neden bütün gece büyüyecek?)

 
Ishim :

http://www.vz.ru/news/2015/7/13/755827.html

ama Yusuf Hoca bir formül buldu ve hindi yazdı. (orada programcı mutluluk için atlar - ama siz olabilirsiniz)

Zaten bekliyordum, hindiyi bekliyordum. hangi branşta - "piyasa teorisi"?
 
new-rena :
Zaten bekliyordum, hindiyi bekliyordum. hangi branşta - "piyasa teorisi"?
evet, aşağı in - ondan sadece ekran görüntüleri var)))))))
 
Ishim :
evet, aşağı in - ondan sadece ekran görüntüleri var)))))))

şu anda, akımdan sonraki ... pardon, ben neyim?

kendisi yazacağını söyledi) işte bekliyoruz. Ben okumuyorum bile, bitmiş haline bakmak istiyorum.

 
Ishim : ekleyin. Zaman bitti! yani euronun neden düştüğünü bilmiyorsun. ? (ve neden bütün gece büyüyecek?)
Ve senin için zamanın sonu nedir?))) Hastaneyi değiştir)))
 
Vizard_ :
Zaman aşımı var mı? ))) hastaneyi değiştir)))
Evet, Yahudilerden bahsediyorum. (Bu konuda kim canını yakıyorsa, hamamla ilgili bir atasözü de vardır - gece söylenmez) (ve Strange silahla bahçeyi koruyormuş gibi görünüyor)
1...207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084...2119
Yeni yorum