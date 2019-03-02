FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2076
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sensei, özür dilerim))) Sonra hatamı fark ettim ve eki gönderdim))) Söyle bana....
Size şunu söyleyebilirim: Asıl mesele, fiyatın nereye gideceğini bilmiyorsunuz, buna ihtiyacınız yok! uyumun yanlış gittiği yerde - sadece yönde. Belki uyum işe yarayacaktır! Daha! - altta yeşil ve üstte kırmızı olmak üzere 2 muma (optimal olarak 30 pips) ihtiyacınız var. Sürücü geçmişi! (genel olarak, Yusuf'u bile yakalayabilir veya belki sollayabilirsiniz)
Herhangi bir TF'yi ızgara yaptınız, ancak 30 numarayı bip sesiyle çağırıyorsunuz ...
AH ÖĞRETMEN!!!!! :
senin derilerinle...
peki, ne olduğunu bilmiyorum (((ihtiyacınız var. Bir şekilde İnternet'teki şifrelerle çalışıyorlar, kriptologların sitesine gidin - ama nerede, ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz.
Sen benim için ulaşılmaz ŞEKİLLERsin, biliyorsun)))
Herhangi bir TF'yi ızgara yaptınız, ancak 30 numarayı bip sesiyle çağırıyorsunuz ...
Bunu şöyle hayal ediyorum - tarihteki anahtarı buluyorsunuz, örneğin 2012 ve 13. yılda kontrol ediyorsunuz. 30 durağım))))) ve seyahat süresi kısa. D1'de ne olacağını asla bilemezsin
temel değiştirilmemiştir. Denemek zorundasın - hala görünüyorsun, herkesi geçeceksin))))))
Sıkı, anlamıyorum ... Her şeyi raflara koyacağınızı düşündüm)))
hepsi birimiz için çirkin
Bunu şöyle hayal ediyorum - tarihteki anahtarı buluyorsunuz, örneğin 2012 ve 13. yılda kontrol ediyorsunuz. 30 durağım))))) ve seyahat süresi kısa. D1'de ne olacağını asla bilemezsin
temel değiştirilmemiştir. Denemek zorundasın - hala görünüyorsun, herkesi geçeceksin))))))
Düşünmek! Paralı kasanın şifresi bu! bu kasa odanızda! Kasanın adı Forex! (ya da belki Borsa, kim bilir ....)
Bunu bulduğunda hangi hapları yiyordun?
Güvercin mi pembe mi?
En önemlisi de sormadım...
Bunu bulduğunda hangi hapları yiyordun?
Güvercin mi pembe mi?
2000 yılında içmeyi bıraktım ve sen hapsın. (birinin buna karar verip vermediğini göreceksiniz)))))))