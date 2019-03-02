FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2104

Yeni yorum
[Silindi]  
new-rena :
nasıl istersen
Benimkini pound hakkında ....'ye 1.5170'e kadar bir yerde gösterdim, bu yüzden poundun ihtiyacı var ...
 
azfaraon :
Benimkini pound hakkında ....'ye 1.5170'e kadar bir yerde gösterdim, bu yüzden poundun ihtiyacı var ...

sanmak

eğimi aşmaya başlarsa, revizyon

her iki yatay çizgiyi de kırarsa, ayrıca bir revizyon

 
new-rena :

tahmin etmek

eğimi aşmaya başlarsa, revizyon

her iki yatay çizgiyi de kırarsa, ayrıca bir revizyon

Mantıken 1.5850'ye kadar böyle görünüyor
 
azfaraon :

yabancı , iIDLERr,

Konuyla ilgili bir soru gibi görünüyor ve hiçbir şey hakkında bir konuşma değil))) Ve çubuk yok gibi görünüyor))

Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
 
Öğretmenim, yani hediyemi bir pound için mi aldınız yoksa her zamanki gibi mi?)
 

Dün İran'ı duydum, sanki nükleer programındaki çalışmaları gerçekten kısıtlarlarsa yaptırımları kaldıracaklar ve hesaplara erişime izin verecekler. Halkımız, yaptırımların kalkması halinde İran'ın petrol üretimini ikiye katlayacağını ve bu süper haberle petrolün şimdiden 57'nin altına düştüğünü sevinçle haykırdı. )))

Bu, haberlerle, çıplak gerçeklerle ilgili, "ya olursa..." olmadan.

Not "Bizimki" hakkında. Zayıflığın en açık örneği, bunun doların büyümesi ve kendi ülkelerindeki ekonomik durumun kötüleşmesi anlamına geldiğinin farkında olmadan, petrolün "düşüşüne" seviniyorlar.

 
Nikolai Romanovskyi :
Mantıken 1.5850'ye kadar böyle görünüyor
Şimdilik yatay direnç, eğik destek demek istedim
 

1) Büyük hacim, aşağı yönlü tepki, akıllı satışlar, kalabalık siparişler birikimi oldu 2) Boşanma, sürekli büyüme görünümü yaratın, alıcılar koşuyor. Akıllı satar. 3. 1 ve 2'de satın alanlar pozisyonlarını terk etmek zorunda kalıyor, bu durumda fiyat keskin bir şekilde düştüğü için duraklar oldu. Piyasa emirlerindeki hareket daha yavaştır. MM aracıdır, alıp satmakla yükümlüdür ama akıllı bir insan kendisi için iyi şartlar görünce girer. Piyasa, kalabalıktaki herkes tarafından hareket ettirilir, ancak en çok parası olan akıllı, büyük satıcı veya alıcı daha fazla etkiye sahiptir.

yabancı

insanlar piyasayı doğru yorumluyor mu?

 
Zogman :

1) Büyük hacim, aşağı yönlü tepki, akıllı satışlar, kalabalık siparişler birikimi oldu 2) Boşanma, sürekli büyüme görünümü yaratın, alıcılar koşuyor. Akıllı satar. 3. 1 ve 2'de satın alanlar pozisyonlarını terk etmek zorunda kalıyor, bu durumda fiyat keskin bir şekilde düştüğü için duraklar oldu. Piyasa emirlerinde hareket daha yavaştır. MM aracıdır, alıp satmakla yükümlüdür ama akıllı bir insan kendisi için iyi şartlar görünce girer. Piyasa, kalabalıktaki herkes tarafından hareket ettirilir, ancak en çok parası olan akıllı, büyük satıcı veya alıcı daha fazla etkiye sahiptir.

yabancı

insanlar piyasayı doğru yorumluyor mu?

Evet, doğru açıklıyor ama o zaman durum tam olarak neydi xs. Bu tür çizimler, özellikle küçük TF'lerde (günden önce) sabitledikleri bir düzine kuruştur)
 
Pound'da halsiz şizofreni var ... alevlenme anında tedavi edilmesi gerekecek.
1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...2119
Yeni yorum