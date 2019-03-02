FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2104
nasıl istersen
Benimkini pound hakkında ....'ye 1.5170'e kadar bir yerde gösterdim, bu yüzden poundun ihtiyacı var ...
sanmak
eğimi aşmaya başlarsa, revizyon
her iki yatay çizgiyi de kırarsa, ayrıca bir revizyon
yabancı , iIDLERr,
Konuyla ilgili bir soru gibi görünüyor ve hiçbir şey hakkında bir konuşma değil))) Ve çubuk yok gibi görünüyor))
Dün İran'ı duydum, sanki nükleer programındaki çalışmaları gerçekten kısıtlarlarsa yaptırımları kaldıracaklar ve hesaplara erişime izin verecekler. Halkımız, yaptırımların kalkması halinde İran'ın petrol üretimini ikiye katlayacağını ve bu süper haberle petrolün şimdiden 57'nin altına düştüğünü sevinçle haykırdı. )))
Bu, haberlerle, çıplak gerçeklerle ilgili, "ya olursa..." olmadan.
Not "Bizimki" hakkında. Zayıflığın en açık örneği, bunun doların büyümesi ve kendi ülkelerindeki ekonomik durumun kötüleşmesi anlamına geldiğinin farkında olmadan, petrolün "düşüşüne" seviniyorlar.
Mantıken 1.5850'ye kadar böyle görünüyor
1) Büyük hacim, aşağı yönlü tepki, akıllı satışlar, kalabalık siparişler birikimi oldu 2) Boşanma, sürekli büyüme görünümü yaratın, alıcılar koşuyor. Akıllı satar. 3. 1 ve 2'de satın alanlar pozisyonlarını terk etmek zorunda kalıyor, bu durumda fiyat keskin bir şekilde düştüğü için duraklar oldu. Piyasa emirlerindeki hareket daha yavaştır. MM aracıdır, alıp satmakla yükümlüdür ama akıllı bir insan kendisi için iyi şartlar görünce girer. Piyasa, kalabalıktaki herkes tarafından hareket ettirilir, ancak en çok parası olan akıllı, büyük satıcı veya alıcı daha fazla etkiye sahiptir.
yabancı
insanlar piyasayı doğru yorumluyor mu?
yabancı
insanlar piyasayı doğru yorumluyor mu?