FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2008

stranger :
Paralar düşecek - onu yakalayacaksın)
Nadir özellik. Dayanışma gözlemlenir. ))
 
Garip, ciddi bir açıklama. Geçen yılki şu anki üniversiteden w w. söyle bana. Görmüyorum.
 
Anatoli Kazharski :
IDLERR :
Oradan, tüm alıcılar burnunu çekti, son iki ayda alıcıların %3'ünden %7'sine, şimdi 3'e, yani tahmin edin orada kimi kazanıyorlar?) Euro'yu şimdiden gömmüş olan gençlerimiz))) Ve sert bir şekilde tokatlayacaklar)

 
stranger :

kısa pozları kapatmak, bu bir aşağılamadır

 
iIDLERr :

Dolar endeksindeki alıcıların %3'ü, açık pozisyonların kapanması nedir?)
 
Sash, birbirinizi 4 yıldır tanıyorsunuz aptal, değil mi? tüm şortlar örtüyorsa, parkur nerede? Bir çalıdan 0.8 gibi...
 
stranger :
delta zyr, profesyonel)
 
Vizard_ :

vay be hikayeler...


 
8'inde, gün klasterdeltasında ilginç bir resim ortaya çıkıyor (pound 1.5420-45 anormal alım hacmi), bu benim için sterlinin sırasıyla artacağına, doların düşeceğine dair ek bir sinyal))
 
Lesorub :

Min.07.07 kız arkadaşımız gerçekten upgrade istiyor.

Min.05.27 güncellemek istiyorum... bakalım...

