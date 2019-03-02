FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2008
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Paralar düşecek - onu yakalayacaksın)
Nadir özellik. Dayanışma gözlemlenir. ))
Garip, ciddi bir açıklama. Geçen yılki şu anki üniversiteden w w. söyle bana. Görmüyorum.
Oradan, tüm alıcılar burnunu çekti, son iki ayda alıcıların %3'ünden %7'sine, şimdi 3'e, yani tahmin edin orada kimi kazanıyorlar?) Euro'yu şimdiden gömmüş olan gençlerimiz))) Ve sert bir şekilde tokatlayacaklar)
Oradan, tüm alıcılar burnunu çekti, son iki ayda alıcıların %3'ünden %7'sine, şimdi 3'e, yani tahmin edin orada kimi kazanıyorlar?) Euro'yu şimdiden gömmüş olan gençlerimiz))) Ve sert bir şekilde tokatlayacaklar. )
kısa pozları kapatmak, bu bir aşağılamadır
kısa pozları kapatmak, bu bir aşağılamadır
Dolar endeksindeki alıcıların %3'ü, açık pozisyonların kapanması nedir?)
vay be hikayeler...
vay be hikayeler...
Min.05.27 güncellemek istiyorum... bakalım...