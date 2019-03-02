FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2012

stranger :
Bir sss kazandı .... Ve sonra ağaçkakanın fiyatın saf spekülasyon tarafından yönlendirildiğini düşündüm ....
Spekülasyon, sadece HE! ve DC'ye sponsor oluyoruz)))
 
Nikolai Romanovskyi :
Anladığım kadarıyla onları iyi tanıyorsun.
Evet, aynı gezegende yaşıyoruz.
 
stranger :
Ve daha sonra! Haberler, analistler, göstergeler ve diğer ölçekler, uzay ve tabii ki Gann - fiyatı hareket ettiren tek şey bu, spekülatörlere bağlı değil...
 
Dmitry Chepik :
Gezegenin adı nedir?
 
ONLAR HAKKINDA, NATO hakkında, NASA hakkında, NATO ve NASA'nın sali olduğu hakkında, olmakla ilgili ...
Öğretmen iyi söylerdi ama O'nun orada değil ...)))
 
Dmitry Chepik :
Neden kızartma? Böl ve yönet
Al ve fethet demek istiyorsun)
 
Nikolai Romanovskyi :
Gezegenin adı nedir?
Abyrvalg
 
Vizard_ :
ONLAR HAKKINDA, NATO hakkında, NASA hakkında, NATO ve NASA'nın sali olduğu hakkında, olmakla ilgili ...
Öğretmen iyi söylerdi ama O'nun orada değil ...)))
O'nu onurlandırıyoruz!
 

ve bu arada Baksik sobanın içinde homurdanmaya devam etti (ya da her neyse, o bir denizci)

D1, daha da ileri gideceğini düşünüyorum, “evet nereye gidebilirim” diye düşünüyorum.

arabalar için üzgünüm ;)).

 
Nikolai Romanovskyi :
Al ve fethet demek istiyorsun)
Numara. Yani: böl ve yönet! ve gerisi takip edecek...
