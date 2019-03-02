FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2012
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir sss kazandı .... Ve sonra ağaçkakanın fiyatın saf spekülasyon tarafından yönlendirildiğini düşündüm ....
Anladığım kadarıyla onları iyi tanıyorsun.
Bir sss kazandı .... Ve sonra ağaçkakanın fiyatın saf spekülasyon tarafından yönlendirildiğini düşündüm ....
Evet, aynı gezegende yaşıyoruz.
Öğretmen iyi söylerdi ama O'nun orada değil ...)))
Neden kızartma? Böl ve yönet
Gezegenin adı nedir?
ONLAR HAKKINDA, NATO hakkında, NASA hakkında, NATO ve NASA'nın sali olduğu hakkında, olmakla ilgili ...
Öğretmen iyi söylerdi ama O'nun orada değil ...)))
ve bu arada Baksik sobanın içinde homurdanmaya devam etti (ya da her neyse, o bir denizci)
D1, daha da ileri gideceğini düşünüyorum, “evet nereye gidebilirim” diye düşünüyorum.
arabalar için üzgünüm ;)).
Al ve fethet demek istiyorsun)