FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2011

donHenaro :
peki, o zaman devam et, bir euro al, özellikle Morgans diyor ki))
1.08 diyorlar, şimdi euro ile durum açık değil, bu profesyonel ağ hem bizim hem de sizinkini oynayabilir
 
Sana bir euro satabilirim, henüz çok ucuz değil

Teşekkürler, bir kiloluk stok yapıyorum
 
Nikolai Romanovskyi :
1.08 diyorlar, şimdi euro ile durum açık değil, bu profesyonel ağ hem bizim hem de sizinkini oynayabilir
büyük olasılıkla ne bizimki ne de seninki olacak
 
Nikolai Romanovskyi :
kim onlar kafam karıştı
Birinin sizi "yönettiğini" hayal edin ve her şeyi anlayacaksınız ...
 
donHenaro :
Sana katılıyorum ve Yahudiler alıcıları sert ve acımasızca tokatlayacaklar, Yahudi kapets gibi görünüyor, ancak insanlar anlamıyor ve satın almalara tırmanıyor.
Bu geçici!, yakında, tokatlar ve satıcılar olacak...
 
Dmitry Chepik :
Birinin sizi "yönettiğini" hayal edin ve her şeyi anlayacaksınız ...
Sürekli olarak herkesi kızartmak istediklerini anlıyorum))
 
Dmitry Chepik :
Kesinlikle! NATO en güçlü ittifaktır, NASA en güçlü bilim, havacılık merkezi vb. vb. Ve dolar düşecek ???!!!
Bir sss kazandı .... Ve sonra ağaçkakanın fiyatın saf spekülasyon tarafından yönlendirildiğini düşündüm ....
 
Uyumlu gelişme istiyorlar ama gerisini umursamıyorlar!... Onların da çocukları, aileleri var... Hatta bir şekilde bize benziyorlar)))
 
Neden kızartma? Böl ve yönet
 
Dmitry Chepik :
Uyumlu gelişme istiyorlar ama gerisini umursamıyorlar!... Onların da çocukları, aileleri var... Hatta bir şekilde bize benziyorlar)))
Anladığım kadarıyla onları iyi tanıyorsun.
