FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2011
peki, o zaman devam et, bir euro al, özellikle Morgans diyor ki))
Sana bir euro satabilirim, henüz çok ucuz değil
1.08 diyorlar, şimdi euro ile durum açık değil, bu profesyonel ağ hem bizim hem de sizinkini oynayabilir
kim onlar kafam karıştı
Sana katılıyorum ve Yahudiler alıcıları sert ve acımasızca tokatlayacaklar, Yahudi kapets gibi görünüyor, ancak insanlar anlamıyor ve satın almalara tırmanıyor.
Birinin sizi "yönettiğini" hayal edin ve her şeyi anlayacaksınız ...
Kesinlikle! NATO en güçlü ittifaktır, NASA en güçlü bilim, havacılık merkezi vb. vb. Ve dolar düşecek ???!!!
Sürekli olarak herkesi kızartmak istediklerini anlıyorum))
Uyumlu gelişme istiyorlar ama gerisini umursamıyorlar!... Onların da çocukları, aileleri var... Hatta bir şekilde bize benziyorlar)))