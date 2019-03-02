FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2001
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kimseyi bilmiyorum ama son 25 yıldaki maceralar beni çekti, hiçbir şey yapmak istemiyorum)
Kimseyi bilmiyorum ama son 25 yıldaki maceralar beni çekti, hiçbir şey yapmak istemiyorum)
Yarım yıl ya da bir yıl boyunca hiçbir şey yapmamak hoş, denedim ve sonra dayanılmaz derecede sıkıcı oluyor. Bilmiyorum, belki de kişinin hayata olan ilgisini yitirip yitirmediğine bağlıdır.
Forex bazıları için bir oyun, bazıları için değil. dediğim gibi ortalama fiyatı deneyin ve bu tür şakaları kötü bir rüya olarak unutun)
Ben her zaman ortalama fiyatla çalışırım ama pozisyonun fiyatını gördüğümü ekranda gösterdim. Ve göstergelerdeki en son gelişmeler, birçok yararlı veri elde etmenizi sağlar. Şimdi, değiştirilmiş ATS, hala test cihazındayken test ediliyor, ancak sonuçlar çok ilginç - bu, konumun ve hacmin sürekli hesaplanmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden üzerinde çalışıyorum. Dün açgözlüydüm (başka bir çiftteki düşüşle yetersiz bir şekilde açıklandı - poundun bunu telafi edeceğini düşündüm) - ilk pozisyon aşırı büyüktü ve sonra daha sık oldum - daha az sıklıkta açmak mümkün oldu.
Genel olarak tavsiyen için teşekkürler, ama zaten işte kullanıyorum. Kârlı kapanışlar %70 civarında ve herhangi bir artış olmadığında pozisyon hacmi ile çalışmayı düşünmeye başlarsınız.
Beni bir kiloluk bir şey almaya çekti
Bence - mümkün, ancak büyüme sınırlı olsa da - yine de takılmanız gerekiyor. Robotum bütün gece poz alıyor.
Her şey zaten yerinde, bir çift gbp/usd ile bir sevgi ve anlayış eylemi başladı.
hala düşünüyorum
1
2
3
4
5
Anladığım kadarıyla, burada hiçbir düşünce yok))) ve bundan sonra tam olarak bir "demet" ekrandan oluşan bir "demet" olacak)))
Demek sen bir görücüsün! :) Ve neden başa baş?