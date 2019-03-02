FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2067

Anatoli Kazharski :
Kendisini konformist olmayan olarak nitelendirdi, ancak yine de çoğu insanın yaptığını, farkında bile olmadan yaptı. Kiminle ilgili? ;)
Ve her şey uzun görünüyor, değil mi?
 
new-rena :

TAMAM.

ve ellerin oynak, bu gerekli değil)

İyi bir giriş vardı - RSI70'den bir saat 15 dakika boyunca bir sıçrama, artı günlük 50 ve günün %50'lik bir oynaklık seviyesi - riske atmamak günahtı.
 

"yukarıdaki" poundda 1.5585 - sl KrSv.

1.5589'a ulaştık ve aşağı indik,

tesadüf ?

Chicago'dan gelen veriler bununla nasıl ilişkilendirilebilir?

 
"KrSv" nedir?
 
Sayın! lütfen bunun anlamını açıklayın: ""yukarıda" 1.5585 - sl KrSv."
 

sl - kaybı durdur

KrSv - Kredi Suisse

"yukarıda" - istediğimiz ve anladığımız gibi yazılmıştır:

Bugünkü işlemler/pozisyonlar:

GBPUSD: 1.5500'de kısa, 1.5335 için 1.5585'in üzerinde durun.

 
Evgenya1 :
Henüz satmıyorum ama satmayı düşünüyorum
iyi, sat. Her zaman karıştırırım))) genel olarak, küçük bir kız aşağı inmeli.
 
Anlıyorum. demek ki şu an bankadaki durak tork) dedi - cezbetmek) şu anda insanlar oraya sürüklenecek ve küçük poundlarını kendi yöntemleriyle atacaklar)
neyron :
iyi, sat. Her zaman karıştırırım))) genel olarak, küçük bir kız aşağı inmeli.
benden japon hediyesi
 
new-rena :
Anlıyorum. demek ki şu an bankadaki durak tork) dedi - cezbetmek) şu anda insanlar oraya sürüklenecek ve küçük poundlarını kendi yöntemleriyle atacaklar)

seni anlamadım,

yalan söylemiyorlarsa, 1.5589'dan gelen toparlanmanın bir sonrakinin tetikleyicisi olduğunu varsayabiliriz. (belki de onları dinleyenleri),

sizce yalan mı söylüyorlar (Rol yapmıyorum - yalan söyleyebilirler)

ve ne için özel olarak cezbedildi?

ps

Evgenia'nın Chicago verilerinin bir analizine dayanarak bu seviyede sattığını yazması da garip

