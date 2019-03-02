FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2003
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
teşekkür ederim büyük değil
mahkum, iyi ha?
Altını ne yaptın?
daha düşük olacak
avara, peki, yen açısından seninkine benzer tahminim doğru çıktı... Uçmak için yazdım, 121'in altına koşman gerek... yani... kayakların keskinleştiği yeri izlerken kendini kaybedersin =)
Beni yasaklayan moderatör 7 geyik ile cezalandırılır ... bir çift ve zaman bağımsız olarak seçilir)))
Kimseyi korkutmak istemiyorum ama dikkatli olun, dolara karşı o kadar çok acele edebilirler ki yeterli görünmeyecek)
Yaşlı adam, beni korkutuyorsun! Falcı mı oldun?