FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2003

Yeni yorum
 
stranger :
teşekkür ederim büyük değil
mahkum, iyi ha?
 
iIDLERr :
mahkum, iyi ha?
Altını ne yaptın?
 
stranger :
Altını ne yaptın?
daha düşük olacak
 
iIDLERr :
daha düşük olacak
Belki yarın bakarım.
[Silindi]  

avara, peki, yen açısından seninkine benzer tahminim doğru çıktı... Uçmak için yazdım, 121'in altına koşman gerek... yani... kayakların keskinleştiği yeri izlerken kendini kaybedersin =)

 
http://top.rbc.ru/finances/08/07/2015/559d45e29a7947ed2d266e61 ABD borsasında işlem durduruldu
 
2015.05.27 kız arkadaşımız tarafından asgarinin güncellenmesini beklemekten bıktım ... ne ayıp ne vicdan)))
Beni yasaklayan moderatör 7 geyik ile cezalandırılır ... bir çift ve zaman bağımsız olarak seçilir)))
 
Kimseyi korkutmak istemiyorum ama dikkatli olun, dolara karşı o kadar çok acele edebilirler ki yeterli görünmeyecek)
 
stranger :
Kimseyi korkutmak istemiyorum ama dikkatli olun, dolara karşı o kadar çok acele edebilirler ki yeterli görünmeyecek)
Yaşlı adam, beni korkutuyorsun! Falcı mı oldun?
 
Daniil Stolnikov :
Yaşlı adam, beni korkutuyorsun! Falcı mı oldun?
Sonuçlara acele etmeyin, o zaman birlikte güleceğiz)))
1...199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010...2119
Yeni yorum