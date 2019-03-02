FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1001

_new-rena :
daha doğrusu ato şimdilik pozitif bir kilitte durdu) (Kolyan ne zaman sarhoş olup fiyatı çekmeye başlayacak ???)
ve boğaların önünde kırmızı bir bez sallamaya mı başlayacaksın? :-D
mmmoguschiy :
soru mütevazi değil - bu konuda pire yakalamadan nasıl para kazanabilirsiniz?:

aynı kilitle birbiri ardına pozitif kilit, anladığım kadarıyla) bir kuruş bir ruble kazandırır)

iii ... bu, boğalar zaten ecstasy'de))))

 
_new-rena :

Pozitif kilitler, sadece bir pozisyonu kapatabilmenize ve kilitler için endişelenmenize rağmen, kesinlikle ortada kapatmanız gerekir.
 
_new-rena :

kanalın genişliğini ve piyasanın nereye gideceğini biliyorsanız kralsınız
 
Süper Mario bir şeyler fısıldadı ve işte burada - şapkada üç gün boyunca %30 :-D Sigara içmeye gideceğim
Alexey :
evet, onları nerede kapatacağınız önemli değil)))) ve orada ve orada aynı şey olacak, en azından nerede. benim için takassız bir depoda birikme rolü oynuyorlar ve yeniden yatırımın bu şekilde daha iyi çalışıp çalışmayacağını kontrol ediyorum)
mmmoguschiy :
kanalın genişliğini ve piyasanın nereye gideceğini biliyorsanız kralsınız
yukarıda vurgulanan - gözlerin arkasında bir tür kanal oluşur veya kırılır - mesele bu değil. ikincisi çok uzak ve norm. stratejiler için geçerli değildir.
 

EURUSD, ilk ayak çalıştı, sonra biraz yükseldi...

Küçük bir miktar satın aldı ...

 
Myth63 :

ve beni iki sarın =)

Bu arada =) chuyka Yahudi 1.1'de bir geri dönüş gösteriyor.... benden uzak dur... benden uzak dur...

4 ay boyunca yapmak gerekiyor ..... bunu bitireceğiz ve yeni bir şube açmamız gerekiyor ... uzun süre geçmişte gönderileri ara (=

Dalga geçmeyi bırak, yoksa dibe zamanında varacağız. Salıya kadar vaktim var, bu fiyat seviyesine ihtiyacım var ve ardından bir düşüş çoktan oluştu
 
chepikds :

EURUSD, ilk ayak çalıştı, sonra biraz yükseldi...

Küçük bir miktar satın aldı ...

acele etmezdim
