FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2007
İzledim. Biz buna sahibiz:
Geçen haftadan 3 grafik. Yukarıdan aşağıya - Audi, Pound ve Evra. Siyah çizgi mevcut gelecek, yeşil çizgi ise nokta. Aşağıdaki ilk iki vadeli işlemde - ana eğilim aşağı. Euro'da gelecek daha yüksek, ancak eğilim de aşağı. Ayrıca hafta boyunca hangisi daha yüksek, hangisi daha düşük olursa olsun, trend istediği gibi atlıyor. Yayılmanın daralması görünüşte gerçekleşmiyor. İbranice hariç. neden belli değil
Soru - BURADA BAĞIMLILIK NEREDE?!!! MUHTEŞEM MUTLULUK nerede?
Ben sorardım hemen söylerdim fark yok
Bana göre Eidler şöyle dedi: "olasılıklar ve gelecekler arasında yayılma ..."
Alttaki kırmızı ve yeşil çizgiler ne?
Peki tam olarak ne hakkında en bilgilendirici? ))
Çizgiler - sırasıyla ciltler))
Eidler kelimenin tam anlamıyla "engellilik ve gelecek arasındaki yayılma en bilgilendiricidir" dedi.
amca deltaları gördün mü?
4 takma ad altında kayıt olabilir misiniz?
Hadi biraz eğlenelim...
Alımlarınız için teşekkürler, başkası euro alıyor, yoksa satışlar yavaşladı))))), aktif olarak euro alıyoruz beyler))
Ben üzgün değilim...
duydum ... ama onlar hakkında konuştuk mu - yayılma hakkında değil mi?
Düşünceli mesajı yakalamadım - mutluluk parada değil!? :)
Robot euroyu kapattı. Kısa film...