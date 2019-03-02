FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2007

Daniil Stolnikov :
İzledim. Biz buna sahibiz:





Geçen haftadan 3 grafik. Yukarıdan aşağıya - Audi, Pound ve Evra. Siyah çizgi mevcut gelecek, yeşil çizgi ise nokta. Aşağıdaki ilk iki vadeli işlemde - ana eğilim aşağı. Euro'da gelecek daha yüksek, ancak eğilim de aşağı. Ayrıca hafta boyunca hangisi daha yüksek, hangisi daha düşük olursa olsun, trend istediği gibi atlıyor. Yayılmanın daralması görünüşte gerçekleşmiyor. İbranice hariç. neden belli değil

Soru - BURADA BAĞIMLILIK NEREDE?!!! MUHTEŞEM MUTLULUK nerede?
Evet, resimlerde herkes görmek istediğini görecek. Ve çoğu farklı görecek. Beyin bir resim çizer.
 
Daniil Stolnikov :
Ben sorardım hemen söylerdim fark yok

Bana göre Eidler şöyle dedi: "olasılıklar ve gelecekler arasında yayılma ..."

Alttaki kırmızı ve yeşil çizgiler ne?

 
new-rena :

Eidler kelimenin tam anlamıyla "engellilik ve gelecek arasındaki yayılma en bilgilendiricidir" dedi.
Peki tam olarak ne hakkında en bilgilendirici? ))
Çizgiler - sırasıyla ciltler))
 
Daniil Stolnikov :
amca deltaları gördün mü?
 
Daniil Stolnikov :
Farklı bölümler almanın gerekli olduğunu varsayabilirim. örneğin FX ve başka bir şey ama henüz denemedim. Burada bir şekilde dayanak varlık düşünülerek ifade edilmişti... Strange'e Sor.
 
iIDLERr :
duydum ... ama onlar hakkında konuştuk mu - yayılma hakkında değil mi?
 
Usta!
4 takma ad altında kayıt olabilir misiniz?
Hadi biraz eğlenelim...
 
donHenaro :
Alımlarınız için teşekkürler, başkası euro alıyor, yoksa satışlar yavaşladı))))), aktif olarak euro alıyoruz beyler))

Ben üzgün değilim...


 
Daniil Stolnikov :
sızlanmak yok, vermek yok.
 
-Aleks- :

Düşünceli mesajı yakalamadım - mutluluk parada değil!? :)

Robot euroyu kapattı. Kısa film...

Paralar düşecek - onu yakalayacaksın)
