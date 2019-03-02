FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2004

Kimseyi korkutmak istemiyorum ama dikkatli olun, dolara karşı o kadar çok acele edebilirler ki yeterli görünmeyecek)

herkesi tokatlayacaklar, özellikle de ağda japon balığı yakalayanları

Bir pound sattım, muhtemelen kendimi asacağım)

 
Testere? Nasıl tepki vereceğimi bile bilmiyorum ... üzgün ...


 
Sonuçlara acele etmeyin, o zaman birlikte güleceğiz)))
Ben zaten )))
 

Euro, altı buçuk...


 
ve şimdi saat beş buçuk
 
Bana Aralık ayına kadar IMHO oranında bir pound yokuş yukarı bir artış uygulayacakları soruluyor.
 
25 demet. Hiçbir şey söylemiyor
 
Bekleyin, kod 600 olacak))
 
Japon çoktan havalandı.
 
Sanırım yabancı konu hakkında konuşuyor ...
... Donald Tusk Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Yunanistan'da birlik olmazsa, dört gün içinde başka bir Avrupa'da uyanacağız. Bu gerçekten Yunanistan için son uyarı ve bizim için son şansımız." dedi. ... .
Stop-loss koyun beyler, mücbir sebep gibi kokuyor... .
