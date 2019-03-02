FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2004
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kimseyi korkutmak istemiyorum ama dikkatli olun, dolara karşı o kadar çok acele edebilirler ki yeterli görünmeyecek)
herkesi tokatlayacaklar, özellikle de ağda japon balığı yakalayanları
Bir pound sattım, muhtemelen kendimi asacağım)
Testere? Nasıl tepki vereceğimi bile bilmiyorum ... üzgün ...
Sonuçlara acele etmeyin, o zaman birlikte güleceğiz)))
Euro, altı buçuk...
Euro, altı buçuk...
Bana Aralık ayına kadar IMHO oranında bir pound yokuş yukarı bir artış uygulayacakları soruluyor.
25 demet. Hiçbir şey söylemiyor
Kimseyi korkutmak istemiyorum ama dikkatli olun, dolara karşı o kadar çok acele edebilirler ki yeterli görünmeyecek)
... Donald Tusk Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Yunanistan'da birlik olmazsa, dört gün içinde başka bir Avrupa'da uyanacağız. Bu gerçekten Yunanistan için son uyarı ve bizim için son şansımız." dedi. ... .
Stop-loss koyun beyler, mücbir sebep gibi kokuyor... .