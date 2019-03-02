FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2005
Bekleyin, kod 600 olacak))
herkese, özellikle de ağda japon balığı yakalayanlara tokat atarlar.
Bir pound sattım, muhtemelen kendimi asacağım)
ipucunu aldım ;)
Ve bu, poundlu diğer PBX'im demoda böyle çalışıyor.
Evet, bekliyorum. İyi bir uyku zamanı geldi gibi görünüyor
Yunanistan...
Referandumda "hayır".
Varufakis istifa etti.
Tsipros, Putin'e seslendi.
Abama'nın Tsipros'a çağrısı.
Oyun teorisi iş başında...
Techdef, IMF'ye borçlandı.
uzun zincir...
uzun zamandır bekliyorum bakalım...
Bu yüzden bu haftasonuna fırsatsız yaklaşıyorum)
ZY Bugün GB bahsi başlamak için 80 osuruktan fazla
hafta sonu ne olmalı? referandum geçti. Pazartesi bir boşluk olması muhtemel değildir. 20 Temmuz'daki bir sonraki önemli tarih, borcun ödenmesidir.
mu uçak 2 ila 160: