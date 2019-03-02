FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2005

Nikolai Romanovskyi :
Bekleyin, kod 600 olacak))
Evet, bekliyorum. İyi bir uyku zamanı geldi gibi görünüyor
 
new-rena :

herkese, özellikle de ağda japon balığı yakalayanlara tokat atarlar.

Bir pound sattım, muhtemelen kendimi asacağım)

ipucunu aldım ;)

Ve bu, poundlu diğer PBX'im demoda böyle çalışıyor.

 
Bu yüzden bu haftasonuna fırsatsız yaklaşıyorum)
 
praeiwis :
Yunanistan...
Techdef, IMF'ye borçlandı.
Referandumda "hayır".
Varufakis istifa etti.
Tsipros, Putin'e seslendi.
Abama'nın Tsipros'a çağrısı.
Oyun teorisi iş başında...
 
Vizard_ :
O kadar basit olduğunu düşünmüyorum :) ... Yunanistan çok uzun bir zincirin sadece ilk halkası gibi geliyor bana... .
 
praeiwis :
uzun zincir...
AB'nin tahliye varilinden zincir.
uzun zamandır bekliyorum bakalım...
 
stranger :
Bu yüzden bu haftasonuna fırsatsız yaklaşıyorum)
hafta sonu ne olmalı? referandum geçti. Pazartesi bir boşluk olması muhtemel değildir. 20 Temmuz'daki bir sonraki önemli tarih, borcun ödenmesidir.

ZY Bugün GB bahsi başlamak için 80 osuruktan fazla
Daniil Stolnikov :
Evet, boşluklar açısından Haziran'dan başka bir şey olmayacak) ve bunlar önemli değil ...
 
Daniil Stolnikov :
Pazartesi Borç, ama şimdilik Yunanlılar daha fazlasını istiyor))) Çıkış yolu olmayacak, bir ipucu) Ve oran hiçbir şey değil.
 

mu uçak 2 ila 160:


