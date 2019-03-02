FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2002
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Kurbağasını" beslemek için)))
Dün besledim, bu yüzden bugün ATS'den kar bekliyorum :)
Denge seviyesi 1: 1.5310 - 1.5400
1.53'ten 1.52'ye kadar kalemlerle almaya başlayacağım ...
Günlük RSI 30, 06/01/2015'in son düşük seviyesinden daha yüksek olacak - sapma!?
Dedi - iki gün bakmadı, bu yüzden henüz bir düşünce yok, satışı tutuyorum)
Oh, peki, dayanıklılığın var!
55'e kadar dedikleri zaman- tut =)
Millet, şimdi sigara içiyoruz)
Millet, şimdi sigara içiyoruz)
Büyük bir av için tebrikler!
Büyük bir av için tebrikler!