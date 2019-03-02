FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2002

azfaraon :
"Kurbağasını" beslemek için)))
Dün besledim, bu yüzden bugün ATS'den kar bekliyorum :)
-Aleks- :
Denge seviyesi 1: 1.5310 - 1.5400
 
azfaraon :
1.53'ten 1.52'ye kadar kalemlerle almaya başlayacağım ...

Günlük RSI 30, 06/01/2015'in son düşük seviyesinden daha yüksek olacak - sapma!?

 
Dedi - iki gün bakmadı, bu yüzden henüz bir düşünce yok, satışı tutuyorum)
 
stranger :
Oh, peki, dayanıklılığın var!
-Aleks- :
Oh, peki, dayanıklılığın var!
55- tut dedikleri zaman =)
 
Roman Busarov :
Evet - öyleydi ama büyük pozları bu kadar uzun süre tutamam. Ben bir gün içi çalışanıyım, nadiren 2-3 gün tutuyorum.
 

Millet, şimdi sigara içiyoruz)

 
stranger :

Büyük bir av için tebrikler!

 
-Aleks- :

teşekkür ederim büyük değil
