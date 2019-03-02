FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2006
mu uçak 2 ila 160:
Robotum şortlu... ve RSI 30 sonbahara hazırlandı...
her şeyimiz...
Pazartesi Borç, ama şimdilik Yunanlılar daha fazlasını istiyor))) Çıkış yolu olmayacak, bir ipucu) Ve oran hiçbir şey değil.
Çıkış yok... Şafak geliyor... Anahtarı çevir ve uç
Ve oran - diyorum ki - 80 demet yukarı ve sonra plana göre
Her köpeğin bir günü vardır...
mu uçak 2 ila 160:
Evet, özellikle bir dolar için ticaret yaparsanız, o zaman bir tatil olacak, ancak para konusunda şüpheliyim)
Düşünceli mesajı yakalamadım - mutluluk parada değil!? :)
Robot euroyu kapattı. Kısa film...
mu uçak 2 ila 160:
İngiliz dilinin kurallarına göre İdler olmayı tercih ederim. Spreadlerle ilgili bir talimat olmayacak ama özellikle saç tokalarında izlemenizi tavsiye ederim.
Geçen haftadan 3 grafik. Yukarıdan aşağıya - Audi, Pound ve Evra. Siyah çizgi mevcut gelecek, yeşil çizgi ise nokta. Aşağıdaki ilk iki vadeli işlemde - ana eğilim aşağı. Euro'da gelecek daha yüksek, ancak eğilim de aşağı. Ayrıca hafta boyunca hangisi daha yüksek, hangisi daha düşük olursa olsun, trend istediği gibi atlıyor. Yayılmanın daralması görünüşte gerçekleşmiyor. İbranice hariç. neden belli değil
Soru - BURADA BAĞIMLILIK NEREDE?!!! MUHTEŞEM MUTLULUK nerede?