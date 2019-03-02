FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2006

Ve o nerede ???
 
Lesorub :

mu uçak 2 ila 160:


Robotum şortlu... ve RSI 30 sonbahara hazırlandı...
 
Robotum şortlu... ve RSI 30 sonbahara hazırlandı...
her şeyimiz...
 
her şeyimiz...
Her köpeğin bir günü vardır...
 
stranger :
Pazartesi Borç, ama şimdilik Yunanlılar daha fazlasını istiyor))) Çıkış yolu olmayacak, bir ipucu) Ve oran hiçbir şey değil.
Her şey yolunda - Pazartesi günü 20'sinde bir hafta içinde))
Çıkış yok... Şafak geliyor... Anahtarı çevir ve uç

Ve oran - diyorum ki - 80 demet yukarı ve sonra plana göre
 
Her köpeğin bir günü vardır...
Her köpeğin bir günü vardır...
Evet, özellikle bir dolar için ticaret yaparsanız, o zaman bir tatil olacak, ancak para konusunda şüpheliyim)
 
mu uçak 2 ila 160:

 
Evet, özellikle bir dolar için ticaret yaparsanız, o zaman bir tatil olacak, ancak para konusunda şüpheliyim)

Düşünceli mesajı yakalamadım - mutluluk parada değil!? :)

Robot euroyu kapattı. Kısa film...

 
mu uçak 2 ila 160:


Alımlarınız için teşekkürler, başkası euro alıyor, yoksa satışlar yavaşladı))))), aktif olarak euro alıyoruz beyler))
 
İngiliz dilinin kurallarına göre İdler olmayı tercih ederim. Spreadlerle ilgili bir talimat olmayacak ama özellikle saç tokalarında izlemenizi tavsiye ederim.

İzledim. Biz buna sahibiz:





Geçen haftadan 3 grafik. Yukarıdan aşağıya - Audi, Pound ve Evra. Siyah çizgi mevcut gelecek, yeşil çizgi ise nokta. Aşağıdaki ilk iki vadeli işlemde - ana eğilim aşağı. Euro'da gelecek daha yüksek, ancak eğilim de aşağı. Ayrıca hafta boyunca hangisi daha yüksek, hangisi daha düşük olursa olsun, trend istediği gibi atlıyor. Yayılmanın daralması görünüşte gerçekleşmiyor. İbranice hariç. neden belli değil

Soru - BURADA BAĞIMLILIK NEREDE?!!! MUHTEŞEM MUTLULUK nerede?
