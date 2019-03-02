FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1953
Şimdiye kadar, Sensei rolü için tek aday Yusufkhodzha, onu bir şekilde resmi olarak seçmek gerekiyor, bu rol için daha değerli görmüyorum
?
Yusufhoja bir bilim adamıdır. Burada rütbe daha yüksek olacak))
HIM'den daha yüksek kimse yok
Sadece Yusufkhodzha havalı, aslanlar, ejderhalar .... bir hayvanat bahçesi, hayvanları görmeyi sever, iyi bir insan ...
Meraklı zihnim, sonsuz sayıdaki eğik çizgilerin tüm özünü ve farklı renklerin özelliklerini anlamaya çalışıyor.
Ve bu , büyük dehayı sadece onurlandırmakla kalmaz, aynı zamanda anlaşılmazlığına da hayran bırakır.
Ö!!!!
Ben de anlamaya çalıştım, ama sonra bana bir içgörü geldi - sadece HIM'e inanman gerekiyor
poper poper euro yukarı.
Oğlum, 1.12'deki direnci hatırlıyor musun?
Ve Öğretmeni onurlandırıyor musun?
Paralel yüzlü de olsa üçgen sarhoş olur! 1.12'de bir çok insan satışa çıkarılacak ve tekrar satılacaklar .... Umarım 1.14'e kadar bitirirler bu piçler sonlarına kadar hurdy-gurdylerini döndürür)
pop türkiye)
baktım ve almaya karar verdim...
Audi nasıl euroya geçmez?
ve kivi gitmez mi?
ve küçük kızım gününü mahvetti. Daha fazla pozda oturuyorum.