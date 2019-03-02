FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1948
Kısa vadede gibisin, takas senin için çok mu önemli?
ok grafiği bir engel değildir ...
chifukakan:
Bana gelince, sadece onun AB'de kalması için. Sadece onlar dinlendiler ve hepsi. Bu yüzden ona yapacak bir şey olmadığını gösterdiler, dışarı çıkmak istiyorsan dışarı çık. Ona şantaj yapmana gerek yok.
ve eğer öyleyse, o zaman İspanya, Portekiz kurabiyeleri Yunanistan'dan sonra mı gösterecek?
AB'den yırtık bir ısıtma yastığı olacak.
Yunanistan'a gitmedim, temerrüt durumunda ailemle birlikte dinlenmeye giderdim ...
Bu kuklacılar, spekülatörleri satışlarla birleştirmek amacıyla Euro'yu 1.14'e kadar yakalarlarsa iyi olur.
o zaman euro satacağım)
Volatiliteyi sever misin?
bu bir sır değilse - hangi tarihi test ettiniz (kaç yıl)? dakika verileri? ne pls? ne eksiği?
Burada CME raporlarını karıştıran var mı? HACİM sütunuyla ilgileniyor.
Soru: değeri nasıl düşebilir?
Burada CME raporlarını karıştıran var mı? HACİM sütunuyla ilgileniyor.
Soru: değeri nasıl düşebilir?
İfadeleri nereden alıyorsunuz? Onlara sahip değilim?