FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1946
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bugünün minimumunu güncellemek için)))) Zamana kadar xs ...
"Forex borsası", hindi çizimi... neyron, artık size inanmıyoruz)))
Ilyukh xs ... böyle bir şey hayal ederek ... hadi izleyelim ...
büyücü...
bizim duygumuz olun!!!
büyücü...
bizim duygumuz olun!!!
))). Senden bana inanmanı istemiyorum. sen soruyu cevapla
Aslında, güçlü haberlerde bir boşluk vardı ve bunu kapatabiliriz. En kötüsü bitti, tabiri caizse. Yunanistan veda etti, temerrüde düşecek.
Ancak EURUSD günlük grafiğini açmak, şüphelerin başladığı yer. Tarihte kapatılmamış çok şey var.
bana kim öğretecek
Bugünün minimumunu güncellemek için))) Zamana kadar xs.. .