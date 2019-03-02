FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1946

Vizard_ :
Bugünün minimumunu güncellemek için)))) Zamana kadar xs ...
Che ve boşluğun kapanmasına izin verilmeyecek mi?
 
Vizard_ :
"Forex borsası", hindi çizimi... neyron, artık size inanmıyoruz)))
))). Senden bana inanmanı istemiyorum. sen soruyu cevapla
 
Vizard_ :

Ilyukh xs ... böyle bir şey hayal ederek ... hadi izleyelim ...


büyücü...

bizim duygumuz olun!!!

 
Lesorub :

büyücü...

bizim duygumuz olun!!!

bana kim öğretecek
 
neyron :
))). Senden bana inanmanı istemiyorum. sen soruyu cevapla
Yardım Masası... köşede)))
 
Yunanistan yoldaydı, kapıyı gösterdiler.
 

Aslında, güçlü haberlerde bir boşluk vardı ve bunu kapatabiliriz. En kötüsü bitti, tabiri caizse. Yunanistan veda etti, temerrüde düşecek.

Ancak EURUSD günlük grafiğini açmak, şüphelerin başladığı yer. Tarihte kapatılmamış çok şey var.

 
Vizard_ :
bana kim öğretecek
o zaman siktir et, tekrar tahmin et...
 
 
Vizard_ :
Bugünün minimumunu güncellemek için))) Zamana kadar xs.. .
Perşembe-Cuma, bir arıza olacak...
