FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

neyron :
İtalya ve Fransa'daki sorunlar göz önüne alındığında, o kadar emin olmazdım.

Bu kelimeleri nasıl algıladığınıza bağlı - denge noktası, benim için burası, daha fazla fiyat hareketini tahmin etmenin zor olduğu yer, çünkü geçen süre dikkate alındığında, bu yerel bir adil fiyat. Şimdi zaten 1,113 - TS'me göre.

 
-Aleks- :

Bu kelimeleri nasıl algıladığınıza bağlı - denge noktası, benim için burası, daha fazla fiyat hareketini tahmin etmenin zor olduğu yer, çünkü geçen süre dikkate alındığında, bu yerel bir adil fiyat. Şimdi zaten 1,113 - TS'me göre.

Buna "bifürkasyon" denir.
 
Yousufkhodja Sultonov :

büyüme olmayacak, euro bir mengeneye sıkıştırılacak ve yaramaz pound cezalandırılacak:

https://www.mql5.com/en/forum/58256/page152

Bir hafta sonra seni burada bekliyoruz. (sabırsızlıkla)
 
Şimdi pound atlamaya başlayacak. İstatistiklerin yayınlanmasından üç dakika önce.
 
iIDLERr :
Buna "bifürkasyon" denir.

Hedef vuruldu...

çatallanma - çatallanma :)

 
iIDLERr :
buna "bifurkasyon" denir.
Sıradan difuralarınız mı var yoksa olağanüstü olanlar mı?)
 

ilk işkence edilen teikalar...


 
Lesorub :

ilk işkence edilen teikalar...


kıskanılacak doğruluk - zaten düştü
 
Zogman :
kıskanılacak doğruluk - zaten düştü

Peki, Sensei ile menüyü seçin...



 
Lesorub :

Peki, Sensei ile menüyü seçin...

Sensei gitti, çok yaşa Sensei

