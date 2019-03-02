FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1950
şef 30 s. bitirmedi (9307'ye kadar), bekleyebilir mi?
Not:
kredi İsviçre 1.1139 stop ile euro kısa devre yaptı
Evra tam olarak bu seviyeye ulaştı ve aşağı atladı
tesadüf ?
hedefleri 1.0819 idi
Her büyücünün bir büyücüsü vardır...
Bakın kim kimin ipini attı...
En saf haliyle ticaret yapmıyorum , ancak herkesin bir dereceye kadar avro bölgesinde dolarla koşması mantıklı ...
peki... mona kirlenmeye çalış... ve pazarlık yap
Bu yüzden yıkamaya aldım - yıkıyorum :)
bana gelince, çizelgede şefi görmek çok saçma...
9306 kırılma ve toparlanma, euro 1140'tan düştü...
zıplamadı.
Euro bölgesi yetkilileri döviz kurundaki oynaklığı açtı)
1450'ye atla, burada şortları devirmek için, sonra seni kuyruk sokumundan alacağım))
nereye gidecek canım, gidecek ... (sabahları poker çizmek boşuna mıydı? ...)
Ay dönüşünü yakalayacağım...