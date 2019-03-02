FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1949

Yeni yorum
 
Ayda 2358 kontrolde, kırılacak, TR 2388
 
2 saat önce alımı kapattım ve euroyu 1.1122 seviyesinden sattım ve boşuna görünüyor)) ama 1.1122 bugün için güçlü değil gibi görünüyor)) bir hata falan mı yaptınız?
 
Evgen-ya1 :
2 saat önce alımı kapattım ve euroyu 1.1122 seviyesinden sattım ve boşuna görünüyor)) ama 1.1122 bugün için güçlü değil gibi görünüyor)) bir hata falan mı yaptınız?

Her şey o kadar belirsiz ki... İki saat önce pozisyonu kapatmadığım için şimdiden pişmanım... bakalım nasıl bitecek.

Belki altın almanın zamanı gelmiştir?

 
neyron :

oh şerefe.

ve neden referandum yapıyorlar, tüm Yunanistan avro bölgesinden bir adım öteye değil alacaklıların merhametine teslim oldu)

kafalarını sonuna kadar anlayamadıkları için referandum yapıyorlar - açgözlü ya da aptallar.

 
Zogman :

Volatiliteyi sever misiniz?

bu bir sır değilse - hangi tarihi test ettiniz (kaç yıl)? dakika verileri? ne pls? ne eksiği?

sene başından beri. önce hızlı yöntemle, sonra kenelerle. bir tür anlaşılmaz sonuç çıktı tp, diyelim ki 100 (iyi veya 1000) ve sl 250 (veya ondalık basamak sayısına bağlı olarak 2500). Teorik olarak her seferinde 1'e 1 olması gerekmesine rağmen, bir metatrader tarafından yapılan testlerin zaman zaman farklılık göstermesi beni çok rahatsız etti.
 
EURJPY henüz karşılanmadı, almaya/tutmaya değer mi? Ve sonra robot yakaladı ...
 
Ama Evra arkasına yaslanmayacak mı?
 
Lesorub :
Ama Evra arkasına yaslanmayacak mı?
Belki günün sonunda...
 
-Aleks- :
Belki günün sonunda...
şef 30 s. bitirmedi (9307'ye kadar), bekleyebilir mi?
 
Lesorub :
Ama Evra arkasına yaslanmayacak mı?

Not:

kredi İsviçre 1.1139 stop ile euro kısa devre yaptı

Evra tam olarak bu seviyeye ulaştı ve aşağı atladı

tesadüf ?

hedefleri 1.0819 idi

1...194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956...2119
Yeni yorum