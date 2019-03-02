FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1949
2 saat önce alımı kapattım ve euroyu 1.1122 seviyesinden sattım ve boşuna görünüyor)) ama 1.1122 bugün için güçlü değil gibi görünüyor)) bir hata falan mı yaptınız?
Her şey o kadar belirsiz ki... İki saat önce pozisyonu kapatmadığım için şimdiden pişmanım... bakalım nasıl bitecek.
Belki altın almanın zamanı gelmiştir?
oh şerefe.
ve neden referandum yapıyorlar, tüm Yunanistan avro bölgesinden bir adım öteye değil alacaklıların merhametine teslim oldu)
kafalarını sonuna kadar anlayamadıkları için referandum yapıyorlar - açgözlü ya da aptallar.
Volatiliteyi sever misiniz?
bu bir sır değilse - hangi tarihi test ettiniz (kaç yıl)? dakika verileri? ne pls? ne eksiği?
Ama Evra arkasına yaslanmayacak mı?
Belki günün sonunda...
Ama Evra arkasına yaslanmayacak mı?
Not:
kredi İsviçre 1.1139 stop ile euro kısa devre yaptı
Evra tam olarak bu seviyeye ulaştı ve aşağı atladı
tesadüf ?
hedefleri 1.0819 idi