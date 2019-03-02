FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1957

-Aleks- :
Eureka için rekor bir günlük mum gibi görünüyor...
öyle gibi? kendini geç))

 
iIDLERr :

gece. Yunanistan. Lamba. eczane.

Metaksa. kadın. disko.

kredi. süreçler. değerlendirme. şort.

Syriza. Merkel, bl... varsayılan.

etrafta yayılmak!!!
 
Vizard_ :
Artık euro yok - yine drahmi
Her şey eskisi gibi tekrar ediyor-
Gece, Atina, deniz...
Eczane, sokak, lamba...
yakmak!!!
 
Yousufkhodja Sultonov :

büyüme olmayacak, euro bir mengeneye sıkıştırılacak ve yaramaz pound cezalandırılacak:

https://www.mql5.com/en/forum/58256/page152

Yusufkhodzha, her şey doğru, ama tüm bunları daha renkli bir şekilde anlatmak gerekiyor, alegoriler, metaforlar nerede? Öğretmen pozisyonu için adaysınız, bu yüzden eşleşmeniz gerekiyor.
 
Yousufkhodja Sultonov :

büyüme olmayacak, euro bir mengeneye sıkıştırılacak ve yaramaz pound cezalandırılacak:

Hiçbir şeyin net olmadığını anlıyorum, bir tür saçmalık))
 
Nikolai Romanovskyi :
Hiçbir şeyin net olmadığını anlıyorum, bir tür saçmalık))
Anlamadıysanız, hala anlaşılmaz sorularınızın olduğu şubede sormak daha iyidir.
 
Karputov Vladimir :
Anlamadıysanız, hala anlaşılmaz sorularınızın olduğu şubede sormak daha iyidir.
Teşekkür ederim, bana açıkça yazdım)
 
-Aleks- :
Ciddiyim - hesaplamalarıma göre denge noktası 1.112
İtalya ve Fransa'daki sorunlar göz önüne alındığında, o kadar emin olmazdım.
 

pazara el sallamak

Blok'u hatırlamak

herkes şiir yazmaya koştu

 
Vizard_ :
Artık euro yok - yine drahmi
Her şey eskisi gibi tekrar ediyor-
Gece, Atina, deniz...
Eczane, sokak, lamba...

Boyutu düzeltirdim.

ve yine euro yerine bir drahmi.

her şey eskisi gibi tekrarlanıyor -

Metaxa, deniz ve alıcılar,

Atina, sokak, lamba.

