FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1957
Eureka için rekor bir günlük mum gibi görünüyor...
gece. Yunanistan. Lamba. eczane.
Metaksa. kadın. disko.
kredi. süreçler. değerlendirme. şort.
Syriza. Merkel, bl... varsayılan.
Artık euro yok - yine drahmi
Her şey eskisi gibi tekrar ediyor-
Gece, Atina, deniz...
Eczane, sokak, lamba...
büyüme olmayacak, euro bir mengeneye sıkıştırılacak ve yaramaz pound cezalandırılacak:
https://www.mql5.com/en/forum/58256/page152
Hiçbir şeyin net olmadığını anlıyorum, bir tür saçmalık))
Anlamadıysanız, hala anlaşılmaz sorularınızın olduğu şubede sormak daha iyidir.
Ciddiyim - hesaplamalarıma göre denge noktası 1.112
pazara el sallamak
Blok'u hatırlamak
herkes şiir yazmaya koştu
Boyutu düzeltirdim.
ve yine euro yerine bir drahmi.
her şey eskisi gibi tekrarlanıyor -
Metaxa, deniz ve alıcılar,
Atina, sokak, lamba.