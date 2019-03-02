FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1959
Rublenin geleceği gibi mi görünüyor?
Merkez Bankası Cuma günü 200 limon aldı - satın almayı bırakacak ve ruble düşecek
ve euro uzun biri var mı? görünüşe göre herkes şortlu olmalı
Bugünkü müşteri adresinde Bank of America Merrill Lynch uzmanları, tahminlerdeki ve risklerdeki değişiklikler de dahil olmak üzere euro/dolar görünümüne ilişkin görüşlerini özetliyor.
Tahminler: yıl sonuna kadar hala parite bekleniyor
http://www.forexpf.ru/news/2015/06/30/awoe-bank-of-america-merrill-lynch-vse-ravno-paritet-mezhdu-evro-i-dollarom-k-kontsu-.html
%85 uzunluğunda altın bir oande, neden olsun ki?
http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/en/analysis/open-position-ratios
Muhtemelen 1100 olacağı gerçeğine
strenzh benzer bir şey yazdı, belki kısa?
ve difurlarınız altın hakkında hiçbir şey söylemiyor mu?
Evra benim...