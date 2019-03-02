FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1959

Rublenin geleceği gibi mi görünüyor?


 
-Aleks- :

Merkez Bankası Cuma günü 200 limon aldı - satın almayı bırakacak ve ruble düşecek
 
Zogman :
yakında kabak dönecek
 
hepsi orada çok iyi mi yaşıyor? işte buradalar - kuklacılar

 

ve euro uzun biri var mı? görünüşe göre herkes şortlu olmalı

Bugünkü müşteri adresinde Bank of America Merrill Lynch uzmanları, tahminlerdeki ve risklerdeki değişiklikler de dahil olmak üzere euro/dolar görünümüne ilişkin görüşlerini özetliyor.

Tahminler: yıl sonuna kadar hala parite bekleniyor

http://www.forexpf.ru/news/2015/06/30/awoe-bank-of-america-merrill-lynch-vse-ravno-paritet-mezhdu-evro-i-dollarom-k-kontsu-.html

%85 uzunluğunda altın bir oande, neden olsun ki?

http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/en/analysis/open-position-ratios

Zogman :

Muhtemelen 1100 olacağı gerçeğine
 
Nikolai Romanovskyi :
strenzh benzer bir şey yazdı, belki kısa?


IDLERR :

ve difurlarınız altın hakkında hiçbir şey söylemiyor mu?


 

Evra benim...


 
Yunanlılar, elbette, kırılmayı sever, ama arkadaki çalıştı, sinirler geçti))
