vaz :
1.285'e kadar satmak mı, beklememek mi? Soru bu. Teşekkür ederim.
Lesorub :
CA'dan fiyatın seviyeyi geçip geçmeyeceğini veya ondan geri döneceğini nasıl anlayabilirim?
Karputov Vladimir :
Hayır. Paralı. uymuyor maalesef.
iIDLERr :
Kapalı - birikenleri sindirmeniz gerekir :)
[Silindi]  
Karputov Vladimir :
Niye ya? Ücretsiz Paint.NET'i kullanıyorum.
Beyler size euro satıyorlar, alın)

Euro iyi bir hacimde bir yükseliş mumuyla kapandı, bu yüzden yarın Euro'nun büyümesine devam edeceğiz, astronotlar))), peki, pound da orada
 
Nikolai Romanovskyi :
Euro iyi bir hacimde bir yükseliş mumuyla kapandı, bu yüzden yarın euronun büyümesine devam edeceğiz, astronotlar))), peki, pound da orada

Bakalım bu hafta sonunda hepiniz ne diyeceksiniz))) Zemin nerede tavan nerede bilemezsiniz)

