Vizard_ :
Yardım Masası... köşede)))
forexman77 :
Yunanistan yoldaydı, kapıyı gösterdiler.

oh şerefe.

ve neden referandum yapıyorlar, tüm Yunanistan avro bölgesinden bir adım öteye değil alacaklıların merhametine teslim oldu)

 

bugün için bir pound...


 
adrenalin acele ediyor ha?))))
 
Ve neden resimde bazen bir kafatası, bazen de bir ok var? Bir anlamı var mı yoksa bu kadar basit mi?
 
neyron :
adrenalin acele ediyor ha?))))

Sorun nedir? nereden geliyorsun?

Zogman :
Ve neden resimde bazen bir kafatası, bazen de bir ok var? Bir anlamı var mı yoksa bu kadar basit mi?

pret - oklar

kafatası acele etmediğinde...

(olumlu bir takas ya oradadır ya da oradadır...)

 
Bana gelince, sadece onun AB'de kalması için. Sadece onlar dinlendiler ve hepsi. Bu yüzden ona yapacak bir şey olmadığını gösterdiler, dışarı çıkmak istiyorsan dışarı çık. Ona şantaj yapmana gerek yok.
 
İfadeleri nereden alıyorsunuz? Onlara sahip değilim?
 
Kısa vadede gibisin, takas senin için çok mu önemli?
