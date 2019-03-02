FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1947
Yardım Masası... köşede)))
Yunanistan yoldaydı, kapıyı gösterdiler.
oh şerefe.
ve neden referandum yapıyorlar, tüm Yunanistan avro bölgesinden bir adım öteye değil alacaklıların merhametine teslim oldu)
bugün için bir pound...
adrenalin acele ediyor ha?))))
Sorun nedir? nereden geliyorsun?
http://www.youtube.com/watch?v=tgj97jp_550
Ve neden resimde bazen bir kafatası, bazen de bir ok var? Bir anlamı var mı yoksa bu kadar basit mi?
pret - oklar
kafatası acele etmediğinde...
(olumlu bir takas ya oradadır ya da oradadır...)
