FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1945
Mevcut durumu açıklıyorum, üzerlerinde sapkın kalıplar aramak için aptalca fiyat çizelgelerine bakmak için acele ettim, yani. TA hayranları)))
16'sında, Haziran vadeli işlemlerinin sona ermesi gerçekleşti, yakın zamanda büyükannelerin transferini tamamladılar ve şimdi bir dizi pozisyon var, bu yüzden acele etmeyin ve ilk siz olacaksınız) İkincisi, Cuma günü sona erme aynı pound için 5650 civarında kapatmaya çalışacakları mevcut Temmuz opsiyon sözleşmesi , audi 7650-7700, euro - yaklaşık 11, bu hafta ondan sonraki, Ağustos ve üç aylık Eylül ayına transfer edilecek, hatta daha fazla Ağustos, bu yüzden bu çok çamurlu suda balık tutmak tehlikeli olacak, dönüş hattından ani hareketler. Bu yüzden düşündüm ve her şeyi içmeye karar verdim ve sadece bakın, eski pozları azar azar düzeltin) Herkese iyi cilalar)
Görevlileri transfer etmenin ne anlama geldiğini açıklar mısınız? hala ulaşamıyorum :)
Bilgi için teşekkürler! dikkate alacağım!!!
Görevlileri transfer etmenin ne anlama geldiğini açıklar mısınız? hala ulaşamıyorum :)
Bir yıl boyunca sigorta satın alıyorsunuz ve sizinle birlikte birkaç yüz veya milyonlarca insan, sigorta süresi sona erdiğinde, bazıları yenilemiyor, “düzeltiyor”), diğerleri ise gelecek yıl için satın alıyor.
Eurocad hiçbir şey hakkında bir haç.
Bilmiyorum, bilmiyorum.
çok uzun zaman önce günlük dalgalanmalarda liderdi.
robotum eurocanadian için demoda pozisyonlar açtı .
siyah pozakryval'deyken tüm Edren saç kurutma makinesine baktı).
euro fiyatındaki siyasi bileşen yine de söz sahibi olacak.
Bu bir ticaret aracı değildir, haç ticareti yapmak için birçok bilgiyi takip etmeniz gerekir.
ama Yahudiler için hala bir delik var ...
neye yol açacak...
test büyük bir kar gösterdi. yandım. şimdi onu izliyorum. ve biraz sakinleşti.