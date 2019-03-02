FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1943

stranger :
Hayır, Masha ve hatta bir sarışın ve eğer senin de pembe bir çantan varsa , bu benim idealim)))

Ve mor Louboutins))) böyle, ben de isterim)))


 

http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&amp;to=USD

1.102

http://forex.tradingcharts.com/chart/?chartpair=Euro_US%20Dollar&amp;ctype=l&movAvg1=&movAvg2=&tz=GMT&per=1m&sub=Kaydet

1.1012

Bir pound satın almak...
 
-Aleks- :
Bir pound satın almak...
Vakit geldi, yoksa vaktin olmayacak))
 
Nikolai Romanovskyi :
Zamanı geldi, yoksa yapamazsınız))
"Boşluklar örtüşüyor" işaretini kullanacağız :)
 
Güzel bir kuruş kazandın, şimdi uyuyabilirsin...
 
-Aleks- :
Güzel bir kuruş kazandın, şimdi uyuyabilirsin...

ama Yahudiler için hala bir delik var ...

neye yol açacak...

 
Lesorub :

ama Yahudiler için hala bir delik var ...

neye yol açacak...

EURCHF'deki pozisyonum bir robot tarafından açık, bu yüzden eklenip eklenmeyeceğini veya bekleyeceğini düşünüyorum ... bana öyle geliyor ki euro için hızlı bir çakışma olmayacak ...
 
Seni birkaç günlüğüne burada bırakmaya değer - ve gidiyoruz ...))
Kahretsin, böyle ilginç konular yine bensiz tartışıldı ...

Genel olarak, daha derine inerseniz, tüm bankacılık sistemi bir borç piramididir. Sonuç olarak, hiç kimse kimseye bir şey borçlu değil.

Ama tüm bunlarla ne yapacaksın, Strange'in dediği gibi - seçim senin))

 
Daniil Stolnikov :
Seni birkaç günlüğüne burada bırakmaya değer - ve gidiyoruz ...))
Kahretsin, böyle ilginç konular yine bensiz tartışıldı ...

Genel olarak, daha derine inerseniz, tüm bankacılık sistemi bir borç piramididir. Sonuç olarak, hiç kimse kimseye bir şey borçlu değil.

Ama tüm bunlarla ne yapacaksın, Strange'in dediği gibi - seçim senin))

Sonunda büyük bir karı olacak)
