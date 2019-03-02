FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1940

stranger :
Yeni bir akıl hocasına ihtiyacımız olduğunu unutmayın, eskisi bize benziyor...)))
stranger :

Bir ayda değil. ve bir buçuk hafta içinde, ama sanırım geçecekler)

Ve Yunanistan, evet, Yahudi Birliği'nin lokomotifi)

Bana öyle geliyor ki, sterlin önümüzdeki hafta 56 dip ile temizlenecek, Temmuz kontratı sona erecek, pozlar alıp acele edecekler, yanılıyor olabilirim ama şimdiye kadar.

Ayrıca bu hafta hamur transferi olacak)

Euro için direnç 12, destek 1080.

Strenzh, seviyem bu şekilde çıktı ama şemaya göre grafiğin yükselmesi gerekiyor gibi mi? Bu yüzden bunu yazdım!

Eski rapora göre direnç seviyeleri: 1.1348 (3551); 1.1292 (3522); 1.1243 (975)


Destek seviyeleri: 1.1166 (2076); 1.1122 (4001); 1.1059 (5257) Sizce yine düşüş olacak mı? Ama pon'da seviyeler değişecek ve hacimler

 
Evgen-ya1 :
