FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1941
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Numara. Sorun, kullanıcının eylemleri değildir. Ve bu çok açık. Bu başka hiçbir yerde bulunamadı (başka bir forumda görmedim).
Ben kendim periyodik olarak imleci alıntıya "gönderiyorum" - bu yüzden kesin olarak söyleyebilirim: "Yalnızca girilen ilk kelimeyi düzenlemeye başlayarak, fazladan karakteri silebilir ve alıntıya girebilirsiniz. Başka bir durum yok."
Ben kendim periyodik olarak imleci alıntıya "gönderiyorum" - bu yüzden kesin olarak söyleyebilirim: "Yalnızca girilen ilk kelimeyi düzenlemeye başlayarak, fazladan karakteri silebilir ve alıntıya girebilirsiniz. Başka bir durum yok."
Bazen "yanıtla" düğmesine basarsınız ve imleç zaten oradadır, içeride.
Dürüst olmak gerekirse, Windows 8.1'de bunu hiç görmedim (yalnızca IE 11 ve Chrome kullanıyorum).
Dürüst olmak gerekirse, Windows 8.1'de bunu hiç görmedim (yalnızca IE 11 ve Chrome kullanıyorum).
Şimdi, euro 1'e düşerse, o zaman bu bir düşüştür, diğer her şey yaygaradır.
veya daha da düşük.
fiyat kanalın alt sınırına yakın olmasına rağmen
olmasına rağmen
Safari'de macOS'ta sık sık bunu yaşıyorum // Bağlantıdaki gibi bir arayüzüm yok /// bu yüzden ilk seferde düzeltemedim // şimdi her şey yolunda
Ve "alıntıdaki imleç" ile aynı)))