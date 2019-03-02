FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1939
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve Yunanistan hakkında şarkı, hiçbir şeyle ilgili değil)
Ama Ukrayna'da bir ay içinde temerrüt ilan edilirse Grivnası kolaylıkla yarı yarıya düşebilir...
Evet konu uzun süredir çiğneniyor ve zaten her şey fiyata dahil. Varsayılan veya çıkış bildirirken gösteriş yapmak için - herhangi bir yönde bir veya iki rakam çekebilir ve ardından xs.
Ama Ukrayna'da bir ay içinde temerrüt ilan edilirse Grivnası kolaylıkla yarı yarıya düşebilir...
Bir ayda değil. ve bir buçuk hafta içinde, ama sanırım geçecekler)
Ve Yunanistan, evet, Yahudi Birliği'nin lokomotifi)
Bana öyle geliyor ki, sterlin önümüzdeki hafta 56 dip ile temizlenecek, Temmuz kontratı sona erecek, pozlar alıp acele edecekler, yanılıyor olabilirim ama şimdiye kadar.
Ayrıca bu hafta hamur transferi olacak)
Euro için direnç 12, destek 1080.
1) Beyler, komisyoncular, mutfaklar, spreadler, komisyonlar vb. ile karıştırılmaması için nereye gittikleri umurlarında değil.
2) Başkanların, ulusal bankaların başkanlarının konuşmalarından bahsedecek olursak, döviz kurunu ciddi anlamda etkilemezler. Putin'in veya Çin başkanının yalnızca bir açıklaması döviz kurlarını etkileyebilir, şimdi buna ne diyorlar bilmiyorum), ancak bu açıklama tüm pazarı yok edecek, sadece para olmayacak, hayır, bu yüzden pek olası değil. duy bunu. Daha spesifik olmak gerekirse, sadece devletlerin dış borcunu ödeme talebi piyasayı etkileyebilir, daha doğrusu yok edebilir.
Gerçek ticarete gitmek daha iyi, neden su dökün)
1) peki neden bahsediyorum? bir isim?)
2) Teorik olarak, piyasalar Cuma günkü kapanıştan biraz daha düşük olan euro ile gece açılmalıdır.
1) peki neden bahsediyorum? bir isim?)
2) Teorik olarak, piyasalar Cuma günkü kapanıştan biraz daha düşük olan euro ile gece açılmalıdır.
Ameritrade yakışır mı?) https://www.tdameritrade.com/home.page Google yardımcı olmak için, birçok normal broker var, ama aynı zamanda min. depo da normal)
Nasıl hiçbir şey hakkında açılmayacak.
ayrı bir konu oluşturalım - forex alıntıları nasıl oluşur - kim ne anlar - söyleyecek,
ne biliyoruz - büyük siteler var - EBS, reuters (gibi?), anladığım kadarıyla daha küçük siteler var - HotSpot, Currenex (?)
Chicago borsasında vadeli işlemler de var - belki de bu hakim ve nokta geleceği takip ediyor ...
Burada bir soru var - eğer doğru anladıysam - spot ve vadeli fiyatlar farklı - aradaki fark faiz oranları üzerinden hesaplanıyor -
Soru, oran değiştiğinde ne olacağıdır - gelecek yerinde ve nokta değiştiğinde veya tam tersi veya her ikisi de değiştiğinde?
not
Chicago borsası günün her saatinde çalışıyor mu, yoksa Moskova borsası gibi geceleri çalışmıyor mu? Ve sonuçta Forex tam olarak ve geceleri çalışıyor mu?
Yunanistan ve Euro ile bu durumu ayrıntılı olarak analiz edeceğimiz bu konuya https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page149#comment_1720027 gidebilirsiniz. Geçmişteki benzer durumları çözmek. Bu grafik size çok şey anlatacak ve umarım durumu netleştirecektir. Bu konuya müdahale etmemek için belirtilen konuda tartışmak daha uygundur: :
Bu konuya https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page149#comment_1720027 gidebilirsiniz, burada Yunanistan ve Euro ile bu davayı yeni teori ve örneklerden hareketle ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Geçmişteki benzer durumları çözmek.
Bu konuya https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page149#comment_1720027 gidebilirsiniz, burada Yunanistan ve Euro ile bu davayı yeni teori ve örneklerden hareketle ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Geçmişteki benzer durumları çözmek. Bu grafik size çok şey anlatacak ve umarım durumu netleştirecektir. Bu konuya müdahale etmemek için belirtilen başlıkta tartışmak daha uygundur:
Valla bende de var :)
Bu konuya gidebilirsiniz https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page149#comment_1720027 ,
Zaten gitti ... yandı ... teşekkürler)))
Yeni bir akıl hocasına ihtiyacımız olduğunu unutmayın, eskisi bize benziyor...)))