FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1892
Haziran ayında, tüm çiftler için zaten 719 fırsat var :) Günlük geziler henüz çok çekici değil - küçük mevduatlarla onlardan fazla bir şey çıkaramazsınız, o zaman ...
Küçük mevduatlarla, genel olarak Real'e karışmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum, eğer disiplin yoksa, o zaman% 100 drenaj garanti edilir ve hatta büyük olanlarla. herkes 1000$ ve hızlı bir şekilde muluner olmak istiyor)))
Ve 719 işlem sonucunda?
3 kişi yetkili bir şekilde size kilo tuzlamanızı söyledi =)
üç aylık seviyelerden büyük sıçramalar ...
Bana HIM'i hatırlatıyor!, O da her şeyi TF'ye bağladı)))
Üç aylık seviyeler TF'ler değildir. :)
Niye ya? çeyrek - 3 ay, diyebiliriz: üç aylık seviyeler! Öğretmen şunu söylemeyi severdi: m15'te saatlik seviye veya destek, her şey aynı!
Gag ile parladı. iki otur.
Neden bu kadar kaba? Tekrar birleşti mi?
smiley koyayım mı =)
sabırsızlanıyorum =)
Demo işlem bu şekilde