-Aleks- :
Haziran ayında, tüm çiftler için zaten 719 fırsat var :) Günlük geziler henüz çok çekici değil - küçük mevduatlarla onlardan fazla bir şey çıkaramazsınız, o zaman ...
Ve 719 işlem sonucunda?
 
Nikolai Romanovskyi :
Küçük mevduatlarla, genel olarak Real'e karışmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum, eğer disiplin yoksa, o zaman% 100 drenaj garanti edilir ve hatta büyük olanlarla. herkes 1000$ ve hızlı bir şekilde muluner olmak istiyor)))
Bu yüzden bir sent sürüyorum. Aracımın altında en az 15 bin yeşilliğe ihtiyacınız var - benim için bu artık çok fazla.
 
Demo işlem bu şekilde
Nikolai Romanovski :
Roman Busarov :

3 kişi yetkili bir şekilde size kilo tuzlamanızı söyledi =)

üç aylık seviyelerden büyük sıçramalar ...

Bana HIM'i hatırlatıyor!, O da her şeyi TF'ye bağladı)))
 
Dmitry Chepik :
Üç aylık seviyeler TF'ler değildir. :)
Dmitry Chepik :
Gag ile parladı. iki otur.
 
Anatoli Kazharski :
Üç aylık seviyeler TF'ler değildir. :)

Niye ya? çeyrek - 3 ay, diyebiliriz: üç aylık seviyeler! Öğretmen şunu söylemeyi severdi: m15'te saatlik seviye veya destek, her şey aynı!

 
Roman Busarov :
Gag ile parladı. iki otur.
Neden bu kadar kaba? Tekrar birleşti mi?
Dmitry Chepik :
Neden bu kadar kaba? Tekrar birleşti mi?

smiley koyayım mı =)

sabırsızlanıyorum =)

 
-Aleks- :
Demo işlem bu şekilde
Peki 10 ay için ne yakalarsın %3, garantili bankaya gitmek %6-8'den daha iyi
