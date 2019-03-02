FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1885

-Aleks- :
İşte başladığımız yer burası - kurumsal katılımcılar bunları kullanıyor. analiz.

Hayır, herkesin bir "çukurda" oturduğu ve yalnızca gördükleriyle - işleme kimin girdiği, hangi hacim, hangi nedenlerle vb. - işlem yaptığı gerçeğiyle başladılar.

Ve sonra spekülatörler ve simsarlar çeşitli nedenlerle "çukurdan" atıldılar - ve sonra başladı - hareketli ortalamalar , büyükbaba Gann açıları, sapmalar, Hartley kelebekleri ve diğer Mui Ne =))))

 
-Aleks- :
Teknik analizin ticarette kullanıldığını aktarmaya çalışıyorum ama bu gerçeği nasıl kullanacağınız başka bir soru!
Gref'e büyük veri sorulduğunda çok şaşırdı. wps_2.pdf'ye baktıktan sonra nedenini anladım)))
Gereksiz RenCap-NES modelinin çalışmalarda bahsedilmesi...üzücü düşüncelere yol açıyor...
 
Vizard_ :


iyi geceler oanda'daki resimleri gördünüz mü (gönderdim) - ne düşünüyorsunuz? resminiz yahudi mi?

 
Zogman :


iyi geceler oanda'daki resimleri gördünüz mü (gönderdim) - ne düşünüyorsunuz? resminiz yahudi mi?

Cuma günü bitti
Bir şey kullanırsanız, "belgelenmiş" bilgilerin olduğu yerlerden daha iyidir.
Borsalar, offstat ... IMHO elbette ...
 

euronews'teki haberlere bakılırsa AB, Almanya vb. nüfusunu Yunanistan'ın finanse edilmesi gerektiği fikrine hazırlamaya başlıyor.

dolayısıyla Yunanistan AB'de kalacaktır.

 
-Aleks- :

Düşünün, bir kişi bir sınavı geçti ve "fiyat hareketi" yöntemini kullanarak bir bankada işe geldi...

Enstitüden gelen genç bir çalışana genellikle ne söylenir? "Sana öğretilen her şeyi unut"
 
iIDLERr :
alttan uçun. kesmezsen dürtme
Herşey olabilir. Ama önce en yüksekten daha yükseğe uçacak
 
lactone :

Hayır. O Voronej'den değil. İşim'in yanında.

Voronej'den geldiği bilgisi nereden geldi?

O hiç var mı? Belki de Mars'tandır?
 
lactone :

peki, cho, kılavuzlar yazılmıştır, bu da birinin onu kullandığı anlamına gelir.

Sadece hepsi kimin kullandığına ve bu kullanıcıların hangi yeteneklere sahip olduğuna bağlıdır. Ve hangi sonuçla =)

doğru, evet! türev de tüm okulda geçti. Sadece burada anlamak ve kullanmak için - herkese verilmez !!!
 
stranger :
Bunu, ticaretlerinde kullandıkları anlamında size kim söyledi?)
Orada gerçekte ne kullandıklarını nasıl bileceğiz? Zengin oldukları ve mutlu oldukları şey)) Bazıları düşmekten, diğerleri büyümeden korunur, üçüncüsü teknik analiz tarafından öldürülür ... Ama haklısın - arz ve talep yasası bundan bağımsız olarak çalışır))
