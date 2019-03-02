FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1885
İşte başladığımız yer burası - kurumsal katılımcılar bunları kullanıyor. analiz.
Hayır, herkesin bir "çukurda" oturduğu ve yalnızca gördükleriyle - işleme kimin girdiği, hangi hacim, hangi nedenlerle vb. - işlem yaptığı gerçeğiyle başladılar.
Ve sonra spekülatörler ve simsarlar çeşitli nedenlerle "çukurdan" atıldılar - ve sonra başladı - hareketli ortalamalar , büyükbaba Gann açıları, sapmalar, Hartley kelebekleri ve diğer Mui Ne =))))
Teknik analizin ticarette kullanıldığını aktarmaya çalışıyorum ama bu gerçeği nasıl kullanacağınız başka bir soru!
Gereksiz RenCap-NES modelinin çalışmalarda bahsedilmesi...üzücü düşüncelere yol açıyor...
iyi geceler oanda'daki resimleri gördünüz mü (gönderdim) - ne düşünüyorsunuz? resminiz yahudi mi?
Bir şey kullanırsanız, "belgelenmiş" bilgilerin olduğu yerlerden daha iyidir.
Borsalar, offstat ... IMHO elbette ...
euronews'teki haberlere bakılırsa AB, Almanya vb. nüfusunu Yunanistan'ın finanse edilmesi gerektiği fikrine hazırlamaya başlıyor.
dolayısıyla Yunanistan AB'de kalacaktır.
Düşünün, bir kişi bir sınavı geçti ve "fiyat hareketi" yöntemini kullanarak bir bankada işe geldi...
alttan uçun. kesmezsen dürtme
Hayır. O Voronej'den değil. İşim'in yanında.
Voronej'den geldiği bilgisi nereden geldi?
peki, cho, kılavuzlar yazılmıştır, bu da birinin onu kullandığı anlamına gelir.
Sadece hepsi kimin kullandığına ve bu kullanıcıların hangi yeteneklere sahip olduğuna bağlıdır. Ve hangi sonuçla =)
Bunu, ticaretlerinde kullandıkları anlamında size kim söyledi?)