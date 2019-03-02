FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1889
EA'm GBPUSD satın almaya başladı. Sterlin üzerindeki faiz oranı, Fed'den hemen sonra veya daha önce yükseltilebilir - İngiltere Bankası güçlü bir sterlinle ilgileniyor - ana şey bu.
Hedefleriniz, nerede düzelteceğiz
Bildiğim yerden geleceği göremiyorum)
Aniden, gezegende böyle bir hediyeye sahip insanlar var.
onunla ilgili değil =) o bir pragmatist =)))
En yüksekleri alıp dipleri satan ~%97'den biri gibi görünüyorsun. ;)
Belki. Danışman birkaç gün içinde bir pozisyon oluşturuyor, bu yüzden fonların çekilmesi benim için oldukça doğal bir fenomen - zaten buna alıştım.
Botunu at nah))))
Burada böyle bir tüccar ortaya çıkarsa fena olmaz))
O aramızda...