FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1889

-Aleks- :
EA'm GBPUSD satın almaya başladı. Sterlin üzerindeki faiz oranı, Fed'den hemen sonra veya daha önce yükseltilebilir - İngiltere Bankası güçlü bir sterlinle ilgileniyor - ana şey bu.
Ama kim tartışıyor, ama önce 1.55'te
 
Nikolai Romanovskyi :
Hedefleriniz, nerede düzelteceğiz
Bildiğim yerden geleceği göremiyorum)
 
-Aleks- :
En yüksekleri alıp dipleri satan ~%97'den biri gibi görünüyorsun. ;)
 
-Aleks- :
Botunu at nah))))
 
stranger :
Bildiğim yerden geleceği göremiyorum)
Aniden, gezegende böyle bir hediyeye sahip insanlar var.
Nikolai Romanovskyi :
Aniden, gezegende böyle bir hediyeye sahip insanlar var.
onunla ilgili değil =) o bir pragmatist =)))
 
Roman Busarov :
onunla ilgili değil =) o bir pragmatist =)))
Burada böyle bir tüccar ortaya çıkarsa fena olmaz))
 
Anatoli Kazharski :
En yüksekleri alıp dipleri satan ~%97'den biri gibi görünüyorsun. ;)

Belki. Danışman birkaç gün içinde bir pozisyon oluşturuyor, bu yüzden fonların çekilmesi benim için oldukça doğal bir fenomen - zaten buna alıştım.


yabancı :
Botunu at nah))))
Madem para taşıyor, neden hurdaya ayrılsın?
 
Nikolai Romanovskyi :
Burada böyle bir tüccar ortaya çıkarsa fena olmaz))
O aramızda...
 
Daniil Stolnikov :
O aramızda...
O zaman neyin peşindesin?
